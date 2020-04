Grande Fratello Vip 2020, Valeria Marini e Antonella Elia: denuncia in arrivo?

Il Grande Fratello Vip 2020 è finito ma Valeria Marini ed Antonella Elia non hanno ancora sotterrato l'ascia di guerra e potrebbero finire in tribunale.

Valeria Marini sta pensando di denunciare Antonella Elia adesso che il Grande Fratello Vip 2020 è finito. La showgirl in un'intervista a Nuovo sta considerando la possibilità di ricorrere alle vie legali contro la sua ex coinquilina.

Mercoledì notte la Casa del Grande Fratello Vip 2020 ha chiuso i battenti dopo aver sancito la vittoria di Paola Di Benedetto. La quarta edizione della versione celebrity del reality è stata caratterizzata da continui battibecchi, molti dei quali hanno visto coinvolte Valeria Marini ed Antonella Elia.

L'ex soubrette del Bagaglino sembra non aver dimenticato quei litigi, come ha detto in un'intervista al settimanale Nuovo. Parlando dell'atmosfera che si respirava all'interno della casa ha detto "È stato molto pesante. Meglio dimenticare. Non mi sono piaciute mani addosso e insulti". Rispondendo alle domande sul rapporto con la Elia non ha escluso la possibilità di ricorrere alle vie legali precisando "ci penseranno i miei avvocati". Valeria non ha risparmiato una frecciatina agli autori del programma "Chi offende e alza le mani dovrebbe essere squalificato".

La Marini aveva attaccato la sua rivale anche sul profilo Instagram di Adriana Volpe. L'ex conduttrice de 'I fatti vostri' ha pubblicato la pagella del Corriere della Sera che la proclamava vincitrice morale del programma. Valeria Marini ha risposto al post attaccando ancora la Elia "sono d'accordo sul fatto che tu bella sia la vincitrice morale, sei stata felice per @paodb ANCHE @paolociavarro meritava di vincere! invece Elia brutto esempio di cattiveria da cancellare ha rovinato GFVIP! Invece magistralmente condotto da @alfosignorini WITH LOVE"