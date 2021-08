Val Kilmer, figli parlano delle sue condizioni di salute e del loro legame

Val Kilmer sta combattendo contro un tumore alla gola dal lontano 2015. Nel documentario Val, distribuito da Amazon Prime Video, si parla della sua vita e delle sue condizioni di salute. In modo particolare, durante l'anteprima del documentario, sono stati i suoi due figli, Mercedes e Jack Kilmer, ad aggiornare il pubblico sulla battaglia personale dell'attore. .

Mercedes e Jack Kilmer hanno rappresentato loro padre, Val Kilmer, in occasione della premiere di Val, documentario distribuito da Amazon Prime Video. I due sono intervenuti agli incontri stampa al posto del padre a causa delle difficoltà di comunicazione e con la parola che l'attore vive da anni a causa della sua malattia. In occasione di un'intervista con ET, Mercedes Kilmer ha detto che suo padre se la sta cavando abbastanza bene, mentre Jack ha dichiarato: "Mio papà è presente in spiritu, è felice del lavoro realizzato e del fatto che moltissime persone sono venute a vedere l'anteprima del documentario e hanno conosciuto questo suo lato di cui in pochi hanno parlato".

Jack Kilmer svolge un ruolo di primo piano anche nel documentario Val, dal momento che la sua voce narrante racconta al pubblico alcuni aspetti del lavoro di suo padre che lo hanno portato a stretto contatto con lui. Il figlio di Val Kilmer ha raccontato: "C'è una scena nel corso del film in cui lui entra in studio e mi abbraccia. Questa cosa ha sorpreso entrambi e ha significato davvero molto per tutti e due".

Questa non è la prima volta che Mercedes e Jack rappresentano loro padre nel corso di un evento ufficiale. I due, ad esempio, hanno preso parte all'ultima edizione del Festival di Cannes per presentare Val. In occasione di un'intervista con Deadline, Mercedes ha dichiarato: "Spesso il fatto che nostro padre ci riprendeva sempre era una noia clamorosa. Poi, nel corso del tempo, ho compreso le sue volontà, il suo talento e il fatto che fosse un vero filmmaker". Val arriverà su Amazon Prime Video a partire dal 6 agosto, racconterà la carriera di Val Kilmer e testimonierà la sua battaglia contro il tumore, che gli ha sottratto la voce ma non la creatività.