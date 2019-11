V Wars: il trailer della serie Netflix con Ian Somerhalder

V Wars, di cui è stato condiviso il trailer, è la nuova serie Netflix in arrivo il 5 dicembre con star l'attore Ian Somerhalder nel ruolo di uno scienziato alle prese con un virus che modifica radicalmente il DNA.

Il video mostra infatti come le persone, tra cui il miglior amico del protagonista, si stanno trasformando in vampiri che si nutrono di sangue umano, situazione che porta la società a una divisione netta. Nel trailer spazio a tanta azione, lotte, esperimenti, amori e lotta senza esclusioni di colpi per la sopravvivenza.

Netflix ha inoltre pubblicato un divertente video legato a V Wars in cui Ian Somerhalder, interprete del dottor Luther Swann, svela come confezionare in casa un kit per provare a sopravvivere a un attacco di vampiri.

Lo show, che potrebbe presto inserirsi nella lista delle serie da vedere su netflix, ha una prima stagione composta da dieci episodi ed è un adattamento del fumetto omonimo pubblicato da IDW scritto da Jonathan Maberry.

Ian Somerhalder, in passato star di The Vampire Diaries, sarà il Dottor Luther Swann, che scopre l'esistenza dei vampiri quando il suo migliore amico, Michael Fayne (Adrian Holmes), diventa vittima di una malattia che lo trasforma e lo obbliga a nutrirsi del sangue di altri esseri umani.

L'epidemia si espande rapidamente e la società scivola nel caos. Swann dovrà quindi cercare una cura per salvare il suo amico, diventato il leader dei vampiri, e persino l'intera umanità.