V-Wars e October Faction: Netflix cancella le due serie dopo una sola stagione

V-Wars e October Faction non ritorneranno sugli schermi di Netflix: la piattaforma di streaming ne ha infatti annunciato la cancellazione dopo una sola stagione.

Le due serie sono entrambe prodotte da IDW Entertainment, responsabile anche di Locke & Key che, al contrario, è stata rinnovata.

Ian Somerhalder, in passato star di The Vampire Diaries, era il protagonista di V-Wars con il ruolo del Dottor Luther Swann, che scopre l'esistenza dei vampiri quando il suo migliore amico, Michael Fayne (Adrian Holmes), diventa vittima di una malattia che lo trasforma e lo obbliga a nutrirsi del sangue di altri esseri umani.

L'epidemia si espande rapidamente e la società scivola nel caos. Swann dovrà quindi cercare una cura per salvare il suo amico, diventato il leader dei vampiri, e persino l'intera umanità.

V Wars, la recensione: Ian Somerhalder torna nel mondo dei vampiri, ma la serie non "morde"

La serie a fumetti di IDW Comics intitolata October Faction, creata da Steve Niles, è stata invece portata sul piccolo schermo da Damian Kindler, impegnato anche in veste di regista insieme a Director X, Megan Follows e David Frazee.

I dieci episodi hanno seguito le avventure di diversi personaggi tra cui una coppia di cacciatori di mostri, Fred e Deloris Allen, che ritornano nella città in cui sono cresciuti dopo la morte del padre dell'uomo. I due, insieme ai figli adolescenti Geoff e Viv, dovranno adattarsi alla vita di provincia in una cittadina meno idilliaca di quanto possa sembrare, cercando inoltre di mantenere segreta la propria identità.