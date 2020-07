Utopia: le prime foto della serie Amazon Prime di Gillian Flynn con John Cusack

Utopia: John Cusack in una scena della serie Amazon

In attesa del panel ospitato al Comic-Con at Home, sono state svelate le prime immagini della nuova serie Amazon, Utopia, adattamento dell'omonima serie inglese del 2013, firmata dall'autrice di Gone Girl Gillian Flynn e interpretata da John Cusack.

Gillian Flynn è autrice, creatrice, produttrice esecutiva e showrunner di Utopia, serie tv incentrata su un gruppo di giovani nerd che si incontra on line per alimentare il culto di un fumetto underground intitolato Dystopia. Quando viene annunciato l'arrivo del sequel, Utopia, il gruppo di fan si riunisce a una convention per scoprire le anticipazioni del nuovo fumetto, ma si ritrova coinvolta in una cospirazione in cui diviene il bersaglio di una misteriosa associazione criminale che vuole fermare chiunque provi a leggere il fumetto.

Utopia: il cast della serie Amazon

Fa parte della storia anche Kevin Christie, miliardario filantropo interpretato da John Cusack che non era presente nella versione originale di Utopia, ma è stato inserito da Gillian Flynn con l'intento di amplificare il tema della cospirazione governativa come spiega l'autrice:

"Sono una grande fan dei thriller che parlano di cospirazioni realizzati dopo il Watergate. Tema toccato marginalmente dall'originale Utopia, mentre io volevo che il mio show fosse sporco, ruvido, come camminare sul bordo del marciapiede respirando l'odore della spazzatura nel vicolo"

Entertainment Weekly ha svelato le prime due immagini di Utopia che ritraggono il cast composto da Ian (Dan Byrd), Wilson Wilson (Desmin Borges), Samantha (Jessica Rothe) e Becky (Ashleigh LaThrop), oltre a John Cusack in azione in una scena. Segnaliamo inoltre la presenza di Sasha Lane nel ruolo di Jessica Hyde, protagonista del fumetto tanto venerato. Scopriremo che Jessica, dopotutto, non è un personaggio di finzione ed è convinta che Utopia abbia qualcosa a che fare con la scomparsa del padre.