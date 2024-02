Ushers: un racconto inedito di Joe Hill diventerà un film

Il team guidato da Gary Dauberman adatterà in un film il racconto inedito di Joe Hill intitolato Ushers, in collaborazione con Screen Gems.

A occuparsi del progetto saranno Gary Dauberman e il suo team di Coin Operated, che ha un accordo con lo studio.

I primi dettagli del film

Zak Olkewicz scriverà la sceneggiatura del progetto che porterà sul grande schermo la storia firmata da Joe Hill, il figlio di Stephen King.

Attualmente la trama non è stata svelata e bisognerà attendere prima di scoprire i dettagli del racconto.

Gary Dauberman è attualmente impegnato come produttore, collaborando con David F. Sandberg e Lotta Losten, in occasione dell'adattamento di Until Dawn, progetto di PlayStation Productions e Screen Gems. Alla regia ci sarà Sandberg, mentre la sceneggiatura è firmata da Dauberman e Blair Butler.

Tra gli adattamenti più recenti arrivati sugli schermi, cinematografici e televisivi, delle opere di Joe Hill c'è stato anche Black Phone, il film con star Ethan Hawke diretto da Scott Derrickson che avrà prossimamente un sequel.

