The Fireman - L'uomo del fuoco, il romanzo di Joe Hill diventa una serie tv

Il romanzo di Joe Hill intitolato The Fireman - L'uomo del fuoco verrà adattato in una nuova serie televisiva.

Il progetto sarà sviluppato dallo scrittore, che è il figlio di Stephen King, in collaborazione con Walden Media.

Tra le pagine di The Fireman scritto da Joe Hill che sarà coinvolto come produttore, si racconta quello che accade quando gli Stati Uniti vengono colpiti da una malattia altamente contagiosa che causa a chi viene infettato di essere avvolti dalle fiamme. Milioni di persone hanno preso la malattia, soprannominata Dragonscale, per cui non c'è alcun antidoto. Per le strade girano quindi dei gruppi con il compito di uccidere chi pensano sia infetto. Un'infermiera, che ha contratto la malattia, in mezzo al caos decide di intraprendere una strada nuova dopo un incontro fortuito con un uomo misterioso soprannominato L'uomo del fuoco.

Frank Smith, amministratore delegato di Walden, ha annunciato: "Siamo entusiasti nel lavorare con il celebrato autore Joe Hill nella realizzazione della serie The Fireman. Non riesco a immaginare un libro più attuale da essere sviluppato in una serie. The Fireman propone un tema molto caro a Walden: l'idea di celebrare persone normali il cui valore emerge in circostanze straordinarie".