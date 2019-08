Uscita per l'inferno di Stephen King, nuovo film dagli autori di It

Gli autori di It, Andy e Barbara Muschietti, lavorano all'adattamento del romanzo di Stephen King, Uscita per l'inferno.

Un altro romanzo di Stephen King, Uscita per l'inferno, sta per diventare un film: Il regista Andy Muschietti e la sorella produttrice Barbara Muschietti, autori di It e del sequel It: Capitolo 2, adatteranno per il grande schermo il libro pubblicato da King con lo pseudonimo di Richard Bachman.

"Speriamo di iniziare le riprese dal prossimo anno" ha dichiarato Barbara Muschietti a Radio Cantilo, confessando che Pablo Trapero potrebbe dirigere il film "Si tratta di una storia di Stephen King ma non è horror. La sceneggiatura è fantastica".

Il sito ufficiale di Stephen King descrive la storia di Uscita per l'inferno:"L'esistenza insignificante ma confortevole di Barton Dawes prende improvvisamente una piega negativa. La costruzione dell'autostrada gli toglie il lavoro e contemporaneamente lo costringe ad andarsene da casa. Dawes non è il tipo di uomo che accetta questo tipo d'affronto. La sua risoluta determinazione a combattere l'inevitabile corso del progresso allontana sua moglie e i suoi amici mentre cerca di affrontare l'incurante burocrazia che ha distrutto la sua vita, un tempo confortevole".

Una foto buffa di Stephen King

Stephen King riscosse grande successo con i suoi primi tre romanzi: Carrie (1974), Le notti di Salem (1975) e Shining (1977). Per cercare di non saturare il mercato, King e gli autori crearono lo pseudonimo Richard Bachman per permettergli di creare tranquillamente altri romanzi e alterare le aspettative del lettore, che associava Stephen King solo all'horror. E nel 1981 pubblicò Uscita per l'inferno. Il segreto di Richard Bachman rimase intatto fino a metà degli anni '80, mentre King lavorava al romanzo Misery.

Andy Muschietti tornerà al cinema conIt: Capitolo 2. Ambientato nel 2016 dopo gli eventi del 1989, il film vedrà il ritorno del Club dei Perdenti a Derry, nel tentativo di sconfiggere definitivamente il malvagio Pennywise.