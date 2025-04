Urban Legend: in fase di sviluppo il reboot dell'horror degli anni '90

Tra le fila di Sony è in fase di sviluppo un reboot del film horror Urban Legend, arrivato nelle sale di tutto il mondo negli anni '90.

Il franchise horror di Urban Legend sembra potrebbe espandersi grazie a un nuovo film che avrà un approccio moderno all'idea alla base del progetto arrivato nelle sale negli anni '90.

Il progetto ideato come reboot della saga è attualmente nelle prime fasi di sviluppo e nel team della produzione ci saranno Neal Moritz e Gary Dauberman, che si è occupato dell'adattamento del videogioco di Until Dawn.

Il possibile ritorno sugli schermi della saga

Urban Legend era stato diretto da Jamie Blanks e scritto da Sylvio Horta. Il film horror era ambientato in un'università del New England dove entrava in azione un killer i cui crimini erano ispirati ad alcune popolari leggende urbane.

Il reboot sarà scritto da Shanrah Wakefield e, per ora, è stato solo svelato che il prossimo lungometraggio 'esplorerà cosa è diventata una leggenda urbana in un mondo post-digitale'.

Nel cast dell'horror c'erano Jared Leto, Joshua Jackson, Alicia Witt, Michael Rosenbaum, Rebecca Gayheart e Tara Reid.

Il successo di Urban Legend

Dopo il primo film erano stati realizzati i sequel Urban Legend - Final Cut, arrivato nel 2000, e Urban Legend 3 che era stato distribuito sul mercato homevideo nel 2005.

Nel 2020 erano emerse le notizie riguardanti un reboot in fase di sviluppo, progetto poi cancellato durante la pandemia.

Urban Legend aveva incassato a livello mondiale ben 72.5 milioni di dollari, a fronte di un budget di soli 14 milioni.