Upgraded – Amore, arte e bugie stasera su Rai 1: trama, cast e durata della commedia romantica

Il film con Camila Mendes e Archie Renaux racconta l'incontro tra una giovane aspirante esperta d'arte e un ricco ereditiero, tra ambizioni, equivoci e una bugia destinata a esplodere

Una giovane aspirante esperta d'arte, un viaggio improvviso a Londra, un incontro casuale in prima classe e una bugia destinata a diventare sempre più grande. Sono questi gli ingredienti principali di Upgraded - Amore, arte e bugie, la commedia in onda stasera su Rai 1 in prima serata.

Un film - con Camila Mendes, Archie Renaux e Marisa Tomei - leggero e romantico, ambientato tra New York e Londra, che mette insieme una storia d'amore nata quasi per caso, il fascino del mondo dell'arte e una serie di equivoci destinati a complicare la vita della protagonista.

Upgraded, disponibile anche in streaming gratuitamente su RaiPlay, ha una durata complessiva di 115 minuti, poco meno di due ore. Con inizio previsto alle 21:30, considerando le pause pubblicitarie, il filma frà compagnia al pubblico di Rai 1 fino alle 23:30, quando passerà la linea al TG1 della notte e poi a Chef, commedia francese del 2012 con Jean Reno e Michaël Youn.

La trama di Upgraded - Amore, arte e bugie

Upgraded: Lena Olin, Anthony Head, Camila Mendes, Archie Renaux in una scena del film

Ana Santos è una giovane laureata in Storia dell'arte che vive a New York a casa della sorella e sogna di riuscire a costruirsi una carriera nel settore. Per il momento, però, lavora come stagista in una prestigiosa società che si occupa di arte e aste, diretta dall'inflessibile Claire Dupont.

Ana è ambiziosa e preparata, ma non ha ancora trovato l'occasione giusta per dimostrare il proprio valore. L'opportunità arriva quasi per caso quando, durante un'asta, si accorge di un errore presente nel catalogo e riesce a evitare una situazione potenzialmente imbarazzante per Claire. La sua attenzione non passa inosservata e la ragazza viene coinvolta in un importante viaggio di lavoro a Londra.

È proprio durante il viaggio che la sua vita prende una piega inattesa. A causa di un disguido all'aeroporto, Ana viene trasferita in prima classe, dove incontra William, giovane e affascinante rampollo di una ricca famiglia londinese. Tra i due nasce immediatamente un'attrazione, ma un equivoco complica le cose: William crede che Ana sia la direttrice della società per cui lavora. Lei potrebbe chiarire subito la situazione, ma decide di lasciargli credere che sia davvero così.

Quella che sembra una piccola bugia comincia quindi a diventare sempre più grande. Da una parte ci sono le attenzioni di William e una relazione che prende rapidamente forma, dall'altra ci sono le richieste di Claire e un importante affare da portare avanti a Londra.

A rendere tutto ancora più complicato è il fatto che William non è un incontro casuale. La sua famiglia è infatti direttamente coinvolta nell'operazione professionale per la quale Ana si trova nella capitale britannica. Tra lavoro, sentimenti e identità nascoste, Ana dovrà quindi cercare di mantenere in equilibrio due vite che diventano ogni minuto più difficili da separare.

Marisa Tomei è l'inflessibile Claire nel cast di Upgraded

Upgraded: Marisa Tomei, Camila Mendes, Fola Evans-Akingbola, Rachel Matthews in una scena del film

A interpretare Ana Santos è Camila Mendes, diventata popolare soprattutto grazie al ruolo di Veronica Lodge nella serie televisiva Riverdale. Nel ruolo di William troviamo invece Archie Renaux, attore britannico conosciuto anche per Tenebre e ossa e per diversi ruoli televisivi e cinematografici. Il suo personaggio è il giovane appartenente a una famiglia ricca e influente che incontra Ana durante il volo per Londra.

L'attrice Premio Oscar Marisa Tomei (che è in sala con Spider-Man: Brand New Day) interpreta invece Claire Dupont, la direttrice per cui Ana lavora. Nel cast ci sono anche Lena Olin, Anthony Stewart Head, Thomas Kretschmann e Saoirse-Monica Jackson.

Una commedia romantica costruita sugli equivoci

Upgraded: Camila Mendes, Archie Renaux in una scena del film

Upgraded è una classica commedia degli equivoci, costruita su una piccola bugia che diventa progressivamente più difficile da gestire. Il risultato è un film leggero, romantico e scorrevole, che alterna la storia d'amore di Ana e William alle situazioni legate al lavoro della protagonista nel mondo dell'arte.

A rendere piacevole il racconto sono anche la buona sintonia tra Camila Mendes e Archie Renaux, nei panni dei due protagonisti, e la presenza di Marisa Tomei, che dà carattere alle scene ambientate nel mondo delle case d'aste. Tra New York e Londra, gallerie d'arte, aste, feste eleganti e una relazione nata quasi per caso, Upgraded punta soprattutto sul piacere di una storia romantica dal sapore "old school". Una commedia pensata per intrattenere, con un tono leggero e una protagonista facile da seguire e sostenere nel suo tentativo di conquistare il proprio spazio.