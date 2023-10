L'uomo d'acciaio: un nuovo dettaglio fa luce sulla distruzione causata da Superman a Metropolis

Ne L'uomo d'acciaio di Zack Snyder uno dei punti più dibattuti dai fan riguarda ancora il problema della sicurezza dei civili dopo il catastrofico scontro tra Superman e Zod nella battaglia di Metropolis, ma lo storyboard artist del film ha affermato che l'intento era quello di mantenere le zone di uccisione delle scene sempre libere da pedoni.

Jay Oliva, che ha lavorato a L'uomo d'acciaio come storyboard artist, è intervenuto nel dibattito tra i fan su X (ex Twitter) per chiarire una scena che apparentemente mostrava dei civili intrappolati tra Superman e la furia di Zod.

La scena mostrava Superman che schivava un'autocisterna lanciata da Zod e poi l'autocisterna si schiantava contro un parcheggio ed esplodeva al momento dell'impatto. Si è ipotizzato che i pedoni fossero probabilmente morti a causa dell'incidente, ma Oliva ha affermato che la direzione creativa era quella di mantenere l'area libera da passanti.

"Ho ideato quella scena senza mostrare pedoni e ho usato un parcheggio vuoto per l'esplosione", ha detto. "Se volete credere che ci siano delle persone lì dentro, allora è colpa vostra, ma non è quello che c'è nel film o quello che era previsto".

Oliva ha anche proposto come i civili potrebbero sopravvivere a quel tipo di esplosioni, se fossero stati davvero all'interno del parcheggio. E ha continuato: "Posso anche dire che se qualsiasi passante fosse stato in pericolo, Flash sarebbe intervenuto e lo avrebbe portato in salvo durante la distruzione di Metropolis. O che il Dottor Fate o un altro supereroe della DC era lì per aiutare a salvare tutti".