Grande Fratello, ex tronista di Uomini e donne nel cast del reality show: l'indiscrezione

Continua il lungo conto alla rovescia per gli appassionati del Grande Fratello in vista della prossima edizione del reality. Mentre in tutta Italia proseguono i casting per trovare personaggi non famosi per la Casa più spiata d'Italia, gli autori continuano a contattare concorrenti Vip per sondare la loro disponibilità a partecipare al programma. Nelle ultime ore è emerso il nome di una ex tronista.

Ultime indiscrezione sui casting del Grande Fratello

Da Uomini e Donne a Temptation Island, i programmi di Maria De Filippi sono sempre stati una fucina di 'talenti' per il reality show di Alfonso Signorini. La vincitrice dello scorso anno proveniva proprio da uno di questi programmi, più precisamente dal docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Ieri, Amedeo Venza ha parlato della possibilità che Federico Chimirri varchi la famosa porta rossa. Oggi, l'esperto di gossip ha aggiornato la notizia, indicando che nella prossima edizione del programma potrebbe entrare anche la sua precedente fidanzata Giulia Cavaglià, che ha partecipato al dating show come tronista.

Giulia Cavaglià e Federico Chimirri potrebbero partecipare al Grande Fratello

Rispondendo a una domanda di una sua follower, Amedeo ha scritto: "Sì, anche lei è in contatto per entrare al GF. E se lui entra, entrerà dopo. Ovviamente, fanno gli gnorri, ma noi sappiamo sempre tutto." In precedenza, aveva pubblicato una foto di Federico scrivendo: "È l'ex fidanzato di Giulia Cavaglià ed è pronto a varcare la Porta Rossa. Contattato dal GF, ha già fatto i primi passi." Deianira Marzano aveva confermato la notizia, ricevuta da "una fonte certa".

Federico Chimirri è stato nel programma di Maria De Filippi, dove ha corteggiato Sara Affi Fella, ora sposata con l'ex calciatore Francesco Fedato, e Nilufar Addati, che alla fine ha scelto Giordano Mazzocchi. Giulia Cavaglià è stata prima corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, che ha scelto come compagna Claudia Dionigi, e poi tronista, uscendo dal programma con Manuel Galiano. Dopo la loro rottura è nata la travagliata storia d'amore tra Federico e Giulia.