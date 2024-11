Uomini e donne: Vincenzo e Barbara De Santi ancora protagonisti, Francesca in esterna con Francesco

Quarto appuntamento settimanale con Uomini e Donne, il dating show che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Oggi, Maria De Filippi, conduttrice e produttrice del programma, ha avuto il suo bel da fare, mettendosi prima nei panni di Prasanna e poi cercando di far ragionare Barbara De Santi, che sembrava intenzionata ad abbandonare la trasmissione.

Trono Over: Barbara è interessata solo a Vincenzo e vuole andare via

Diego Tavani e Claudia aprono la puntata: la dama confessa di non provare una grande attrazione per il cavaliere, anche se le loro uscite fino ad oggi sono sempre andate bene. Per questo motivo, preferirebbe trasformare la loro conoscenza in una semplice amicizia. Dopo aver ascoltato le parole di Claudia, Diego prende la decisione di interrompere la conoscenza, sollevandola così dall'impaccio.

Nella seconda seduta, Alessio Pili Stella si confronta con Margherita e Prasanna. Quest'ultima ammette di provare verso il cavaliere un'attrazione solo mentale, e non fisica. Alessio le chiede di essere più chiara, e Maria De Filippi interviene per interpretare il pensiero della dama.

Ilaria ha 'soffiato' Vincenzo a Barbara

Secondo Maria, a Prasanna piace frequentare l'ex fidanzato di Claudia Lenti perché tra i due è nata una buona intesa mentale, ma deve riconoscere che Alessio non è il suo tipo, almeno dal punto di vista fisico. Maria le consiglia comunque di continuare la frequentazione, sottolineando che spesso un'intesa mentale può evolvere in attrazione fisica.

Nella seduta successiva, si ritorna su Barbara e Vincenzo, protagonisti della puntata di ieri. Barbara aveva scoperto che il cavaliere, dopo averla baciata, aveva fatto lo stesso anche con Ilaria. La dama aveva reagito male, era convinta che tra lei e Vincenzo ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Vincenzo, però, le aveva ricordato che sono usciti solo una volta per due ore e che tra loro ci sono stati solo messaggi e videochiamate, nulla che giustificasse una reazione così forte.

Al termine del confronto, mentre Barbara piange, Vincenzo sceglie di ballare con Ilaria. Tina Cipollari lo accusa di essere insensibile, ma il cavaliere respinge le critiche, ribadendo di aver avuto un comportamento coerente. Gianni Sperti, invece, rimprovera Barbara, ricordandole che la sua reazione è stata eccessiva per una conoscenza di una sola settimana e che spesso fa troppo la maestrina, sentendosi superiore alle altre dame del parterre.

Scintille nel Trono Classico

Per quanto riguarda i tronisti, oggi la protagonista è stata Francesca Sorrentino, che, dopo un inizio difficile, sembra aver trovato la sua strada, anche grazie a Francesco, l'ultimo arrivato tra i suoi corteggiatori, con cui è uscita in esterna. L'ex partecipante di Temptation Island gli ha anche portato la colazione in camerino il giorno seguente, per non lasciar passare troppo tempo prima di rivederlo. Questo gesto, però, non è stato apprezzato da Paolo, un altro corteggiatore di Francesca, che l'ha ritenuto eccessivo per un primo appuntamento.