Uomini e Donne: Veronica e Amal rompono il silenzio sui social dopo aver abbandonato Michele Longobardi

Nonostante la brutta figura rimediata dal tronista, le dinamiche che ruotano al trono di Michele Longobardi non si sono ancora esaurite

Il trono di Michele Longobardi continua a far parlare di sé dopo l'esplosiva registrazione di Uomini e donne. Non bastavano le rivelazioni shock che hanno messo in discussione la credibilità del tronista, oggi il caso si è spostato sui social, dove le sue corteggiatrici, Amal e Veronica, hanno deciso di rompere il silenzio, lanciando frecciatine velenose.

Le tensioni in studio e il clamoroso epilogo

Dopo lo scandalo del profilo fake creato dal tronista per chattare con le sue corteggiatrici, durante l'ultima registrazione, Michele ha tentato di recuperare la situazione annunciando di voler fare la sua scelta in puntata. Tuttavia, la redazione ha rivelato un retroscena compromettente: un'ex corteggiatrice, Alessandra, ha raccontato di aver avuto contatti con lui tramite i social fino al 7 dicembre.

Questi contatti includevano messaggi e chiamate dal contenuto compromettente. Michele, messo alle strette, ha cercato di scusarsi, ma le sue spiegazioni non sono bastate a placare le critiche, Amal e Veronica, le due corteggiatrici principali, hanno reagito con durezza. Entrambe hanno dichiarato la loro intenzione di abbandonare il programma, con Amal che ha chiesto esplicitamente di essere lasciata in pace, nonostante Michele l'abbia seguita nel backstage per tentare un impossibile salvataggio del suo percorso nel dating show.

Veronica è stata la corteggiatrice di Michele Longobardi

La vendetta social delle corteggiatrici

A poche ore dall'accaduto, Amal ha condiviso un messaggio criptico ma eloquente sul suo profilo social. Accompagnato da un'immagine simile a un cartellone, il post recitava: "Ignorare i segnali negativi perché vuoi vedere il lato positivo delle persone ti costerà caro in futuro." Parole che sembrano essere una chiara riflessione sull'esperienza vissuta con Michele e che non lasciano spazio a fraintendimenti.

Veronica, invece, in precedenza aveva scelto un approccio più ironico e pungente. Sullo sfondo di una luminaria a forma di pagliaccio, ha scritto: "Va bene che ti senti importante, ma addirittura far fare una gigantografia che ti rappresenta, mi sembra esagerato." Un commento che sembra puntare il dito contro l'atteggiamento di Michele, giudicato troppo egocentrico.

Uomini e donne anticipazioni della registrazione, nuove rivelazioni: Michele Longobardi lascia il programma

Le dichiarazioni social delle due corteggiatrici hanno sancito definitivamente la fine del percorso di Michele a Uomini e Donne. Il tronista, che aveva iniziato il suo percorso con buoni presupposti, è ora al centro di una tempesta mediatica che rischia di compromettere anche la sua immagine, dopo la brutta figura fatta nel programma.