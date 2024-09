Uomini e Donne: una tronista pensa già di abbandonare il programma? Ecco gli ultimi rumor

La nuova edizione di Uomini e Donne prenderà il via il prossimo 23 settembre, ma le prime registrazioni del celebre dating show di Maria De Filippi sono già iniziate. Proprio nella puntata del 12 settembre, una delle nuove troniste, Francesca Sorrentino, ha vissuto un momento difficile, mettendo a rischio la sua permanenza nel programma.

Francesca Sorrentino in crisi: tra ansia e vecchi amori, il trono è a rischio?

La tronista è un volto già noto al pubblico dei programmi di Maria De Filippi per la sua partecipazione a Temptation Island 2023 con l'ex fidanzato Manuel Marra. La loro relazione, caratterizzata da un altalenante tira e molla, è terminata ufficialmente durante il docu-reality, ma i due sono tornati insieme per poi lasciarsi nuovamente.

Secondo l'esperto di gossip Alessandro Rosica, però, tra Francesca e Manuel ci sarebbe ancora un legame profondo. "Francesca è innamorata di Manuel e si sente ancora con lui", ha scritto Investigatore Social su Instagram, aggiungendo che la ragazza potrebbe presto lasciare il trono per tornare con l'ex.

Francesca Sorrentino nello studio di Uomini e donne

Nel frattempo, la tronista ha partecipato a due esterne con altrettanti corteggiatori, che però non sono state trasmesse nella registrazione del 12 settembre 2024 a causa di un attacco d'ansia e panico che ha colpito Francesca. Maria De Filippi è intervenuta per supportarla in questo momento particolarmente delicato.

Amedeo Venza, altro noto commentatore di gossip, ha confermato che Francesca sta attraversando un periodo di forte indecisione, e alcune persone vicine a lei avrebbero rivelato che il suo trono potrebbe essere a rischio. Al momento, sembra infatti che nessuno dei corteggiatori abbia davvero catturato il suo interesse e lei sia confusa. Se il rumor sull'eventuale ritorno di fiamma con Manuel fosse confermato, la redazione del programma potrebbe decidere di allontanare Francesca, mettendo fine alla sua esperienza da tronista prima che inizi veramente.