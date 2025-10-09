Uomini e donne: Tina abbraccia Gemma. Nel Classico, Cristiana contro Jakub

Dopo anni di battibecchi, Tina Cipollari e Gemma Galgani si abbracciano in un momento storico. Nel frattempo, la tronista Cristiana esplode contro Jakub accusandolo di voler solo fama e follower.

Puntata movimentata oggi a Uomini e Donne, tra colpi di scena e discussioni accese. Nel Trono Over è andato in scena un evento rarissimo: uno storico abbraccio tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Una scena che si verifica con la stessa frequenza di un'elezione papale, e che ha lasciato tutti, pubblico compreso, a bocca aperta. Nel Trono Classico, Cristiana Anania sembra interessata solo a Jakub Bakkour, ma le sue pretese sono eccessive.

L'abbraccio che nessuno si aspettava tra Tina Cipollari e Gemma Galgani

A far scattare questo inaspettato momento di tenerezza è stato Mario, il cavaliere sceso in studio per conoscere la dama torinese. Dopo un iniziale interesse, l'uomo ha deciso di interrompere la conoscenza, lasciando Gemma nuovamente sola e in lacrime.

Le sue parole e le sue emozioni hanno colpito anche Tina, da sempre la sua acerrima "nemica" nel parterre. L'opinionista, pur non rinunciando alla sua solita ironia pungente, ha espresso solidarietà a Gemma, dichiarando che secondo lei Mario avrebbe sfruttato la dama solo per ottenere visibilità televisiva. Tina poi è andata dietro le quinte per abbracciare Gemma.

Gemma e Tina

Cristiana contro Jakub: il post su Instagram che scatena la polemica

Un'accusa che, a dire il vero, sembra poter valere per molti protagonisti del programma - e che oggi ha trovato un curioso parallelo nel Trono Classico, dove la tronista Cristiana ha avuto un durissimo scontro con Jakub Bakkour, ex tentatore di Temptation Island.

Durante la puntata, infatti, Cristiana ha accusato il corteggiatore di essere nel programma solo per cercare notorietà, dopo aver visto un suo post su Instagram interpretato come "strategia di visibilità". Un'accusa piuttosto discutibile, se si considera che Jakub, con oltre 57 mila follower, lavora proprio come modello e influencer.

La tronista, però, non ha gradito la sua esposizione social, arrivando a chiedergli di limitarsi a pubblicare contenuti esclusivamente legati alla moda. Una richiesta che Jakub ha accolto con freddezza, del resto i due si sono appena conosciuti e le richieste della tronista sembrano veramente eccessive.