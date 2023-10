Uomini e donne: Tensione al Trono Over, Maria De Filippi e Roberta contro gli uomini del dating show

La puntata del 25 ottobre di Uomini e Donne ha portato con sé nuove tensioni tra i protagonisti del Trono Over, che, quest'anno, ha fornito ai telespettatori numerosi motivi di dibattito. In contrasto con il Trono Classico, dove i due tronisti, Brando e Christian, sembrano incapaci di suscitare l'entusiasmo del pubblico, specialmente sui social media.

Uomini e donne del 25 ottobre

Oggi il Trono Over di Uomini e donne ha messo in primo piano la complessa dinamica tra Alessio, Claudia e Marco. Quest'ultimo, visibilmente irritato per il trattamento ricevuto, si è trovato coinvolto in una accesa discussione con Roberta Di Padua e il cavaliere. Il focus poi si è spostato su Maurizio ed Elena, mentre al centro studio si è palesata una crisi che coinvolge una delle coppie del Trono Over, ovvero Aurora e Marco, i quali stanno contemplando l'idea di mettere fine alla loro frequentazione.

Alessio, Claudia e Marco

Il bacio appassionato scambiato da Alessio e Claudia al centro dello studio nelle puntate precedenti non ha trovato il favore di Marco, il quale ha espresso la sua disapprovazione richiedendo di intervenire. Il cavaliere ha affermato che Claudia sembrava recitare solamente con lui. In risposta, la dama ha replicato accusandolo di non aver compreso il significato del bacio condiviso con Alessio.

Claudia ha sottolineato che il bacio con Alessio le ha fatto capire cosa provava per Marco. "Probabilmente non ho provato granché a baciare te. Io con te stavo bene, ma non sentivo le farfalle nello stomaco", ha detto la dama a Marco.

Colto nel vivo, Marco ha rinfacciato a Claudia i baci appassionati scambiati in discoteca, con le mani che esploravano il corpo dell'altro. Tale puntualizzazione non è stata gradita da Gianni Sperti, il quale oggi ha mostrato il suo nuovo amore su Instagram. L'opinionista ha replicato a Marco affermando: "Ti contesto come uomo il racconto del bacio, è stato pessimo. Hai agito per vendetta."

Anche Roberta ha espresso la sua opinione dicendo: "Non si può sentire, Marco non si capisce niente di quello che dici ma a chi vuoi darla a bere? ? La tua reazione avrebbe dovuto essere immediata, non dopo una settimana. Capisci quanto sembri contorto? Un po' di naturalezza, sei pesante Tu ammosci, non ti dico cosa sembri".

Maurizio ed Elena

Maria De Filippi, su richiesta di Tina, ha svelato la conversazione che Maurizio ed Elena hanno avuto durante il ballo, ma non è emerso nulla di compromettente. Nonostante questo, Gianni Sperti ha chiesto che i due protagonisti mostrassero il loro cellulari, a dispetto di tutte le norme sulla privacy. "Io lo faccio, però poi me ne vado. Non è per questo che sono venuta qui", ha detto Elena ribadendo di aver trovato subito una connessione con Maurizio, che ha smesso di frequentare Gemma.

Questa volta è Tina a perdere la pazienza con Maurizio, convinta che il cavaliere abbia deriso la Galgani. La Cipollari è sicura che Maurizio partecipi al dating show solo per ottenere visibilità e gli ha lanciato l'accusa di essere un pagliaccio.

Aurora e Marco

Nel terzo segmento del programma, Aurora e Marco si sono messi al centro dello studio, con la dama che teneva saldamente le mani del cavaliere, come accade al Trono Classico nel momento della scelta. Tuttavia, Maria De Filippi ha rivelato che i due hanno smesso di frequentarsi. Aurora ha dichiarato che c'era una grande intesa tra loro, ma ciò non è stato sufficiente. Ancora una volta, Tina è intervenuta in modo deciso, accusando il cavaliere di essere falso e di partecipare al programma solo per ottenere visibilità.

Maria De Filippi ha contestato a Marco di aver baciato Aurora solo due volte "Lei ha dimostrato interesse, però tu gli hai dato solo due baci da agosto ad oggi. Hai anche tu un blocco?" e poi, rivolgendosi alla dama: "Ma tu Aurora che ancora stai a tenergli le mani?"