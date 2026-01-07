Uomini e Donne: tensione in studio, Tina contro Federico: rissa sfiorata

Tra esterne romantiche, minacce di abbandono e discussioni infuocate, la prima puntata del 2026 di Uomini e Donne mette in scena forti tensioni sia nel Trono Classico che nell'Over.

Oggi 7 gennaio è andata in onda la prima puntata dell'anno di Uomini e Donne. Il pomeriggio del dating show è stato segnato da forti tensioni e momenti di confronto acceso. Dopo un'esterna romantica, in studio scoppia una lite che porta un corteggiatore a lasciare lo studio e un altro a minacciare l'addio. Mentre nel Trono Over esplodono nuove discussioni tra dame e cavalieri, tra chiusure improvvise e rapporti sempre più fragili.

Trono Classico: tra esterne romantiche e scontri in studio

Dopo un'esterna molto romantica tra la tronista Cristiana Anania e Federico Cotugno, conclusasi con un bacio, in studio si accende una lite tra Cristiana ed Ernesto Passaro. Come già accaduto in altre occasioni, Ernesto decide di lasciare lo studio e la tronista tenta di seguirlo. A quel punto Federico mette Cristiana davanti a un ultimatum: se avesse rincorso il corteggiatore, lui avrebbe abbandonato il programma.

La rissa sfiorata tra Tina Cipollari e il corteggiatore

Nonostante l'avvertimento, Cristiana sceglie di seguire Ernesto dietro le quinte. Federico, coerente con quanto detto, si alza per andare via. La situazione degenera ulteriormente quando interviene Tina Cipollari, che accusa Federico di non essere sincero nei sentimenti verso la tronista: "Dopo una bellissima esterna con un bacio sugli scogli, ti comporti così? Sei finto".

Ernesto Passaro

Tra l'opinionista e il corteggiatore nasce un acceso botta e risposta, durante il quale Tina definisce Federico "codardo". L'opinionista si alza dalla poltrona e si avvicina a lui per affrontarlo faccia a faccia, ma l'intervento di Maria De Filippi evita che la situazione degeneri ulteriormente.

Parterre Over: Scontri tra dame

Anche il Trono Over non è stato da meno. In studio scoppia una nuova discussione tra Barbara De Santi e Gemma Galgani. Il confronto nasce inizialmente attorno alla figura di Edoardo, ma si allarga rapidamente a un discorso più ampio che coinvolge la professione di Barbara come insegnante e il numero delle ore lavorative. Gemma interviene più volte invitando la collega a smettere di parlare.

Nel corso del confronto, Barbara si commuove fino alle lacrime, spingendo Alessio Pili Stella a intervenire in sua difesa. Tuttavia, viene ribadito che Edoardo non è interessato a proseguire la conoscenza, rendendo la discussione sempre più accesa e confusa. Alla fine, è Gemma a chiudere definitivamente il confronto.

Federico Mastrostefano

Anno nuovo...Federico Mastrostefano vecchio

Spazio poi alle dinamiche sentimentali di Sabrina Zago e Carlo: nonostante le buone intenzioni dichiarate dal cavaliere, la loro frequentazione sembra non avere prospettive future. Infine, riflettori puntati su Federico Mastrostefano, uscito per un aperitivo con Lucia Marino, con la quale era in contatto da circa un mese, in attesa che lei interrompesse la frequentazione con Francesco.

Federico ha contattato Lucia mentre la dama era a cena con Mauro, cercando di inserirsi nella situazione dopo alcune presunte offese ricevute da quest'ultimo, come riferito da Emanuela. Lucia decide così di interrompere la conoscenza con Mauro. Emanuela, dal canto suo, dichiara di essere rimasta infastidita dal fatto che Federico abbia chiamato l'altra dama durante la loro cena. Nel frattempo, Marta sceglie di chiudere definitivamente con Federico.