Uomini e Donne, Sebastiano Mignosa: “Problemi in intimità con Magda”. Lei furiosa lascia lo studio

La nuova puntata di Uomini e Donne è stata ricca di colpi di scena e momenti di forte tensione. Protagonista della prima parte è stato Sebastiano Mignosa, che dopo aver corteggiato Magda aveva deciso di invitarla in Sicilia, sperando che la dama riuscisse finalmente a lasciarsi andare. Tuttavia, qualcosa sembra essersi incrinato tra i due.

Sebastiano confessa i problemi con Magda e scoppia la lite in studio

Il cavaliere, infatti, ha ammesso in studio di avere dei problemi in intimità con Magda: "Io sono molto passionale, ma purtroppo ci sono dei momenti di intimità dove non mi trovo al 100%. Questo può essere dovuto anche al fatto che ci conosciamo da poco, però è anche vero che è la prima volta che mi capita."

Parole che hanno scatenato la furia della dama, la quale ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza, lasciando Sebastiano visibilmente scosso. In studio, i due hanno avuto un acceso botta e risposta davanti a Maria De Filippi e agli opinionisti, fino a quando Tina Cipollari ha fatto notare al cavaliere che Magda era uscita dallo studio. Dopo un momento di esitazione, Sebastiano l'ha raggiunta dietro le quinte per un ultimo chiarimento, ma il confronto si è concluso con un addio definitivo. Intanto, per lui è arrivata una nuova dama pronta a conoscerlo.

Renata Presti

Gloria Nicoletti e le incomprensioni con Roberto

Spazio poi a Gloria Nicoletti, che sta continuando la conoscenza con Roberto. La dama ha confessato che tra loro ci sono alcune incomprensioni che rendono difficile il percorso, per questo ha deciso di accettare il corteggiamento di due nuovi cavalieri, apparsi subito molto interessanti.

Mario Lenti e il ritorno di un volto noto

Per Mario Lenti, invece, arrivano due nuove dame. Tra queste c'è Renata Presti, una vecchia conoscenza del programma, che aveva già fatto parte del parterre femminile qualche anno fa, nella stagione 2023/2024 quando lasciò il programma con Maurizio Franciarotta. Il cavaliere si è mostrato incuriosito e pronto a conoscerle entrambe, dando così il via a nuove dinamiche nel Trono Over.

Trono Classico: Flavio esce con due corteggiatrici ma ne bacia solo una

Sul fronte del Trono Classico, Flavio Ubirti ha portato in esterna Martina, con la quale ha vissuto un momento molto intenso. La corteggiatrice lo ha portato al mare, dove si è aperta raccontando parte della sua vita e delle difficoltà nel lasciarsi andare. L'atmosfera si è fatta romantica e i due si sono scambiati il loro primo bacio appassionato.

Il tronista Flavio Ubirti

In studio, Martina ha confessato che il tronista "bacia molto bene", ma la sua affermazione ha fatto infuriare le altre corteggiatrici. In particolare, Denise ha deciso di autoeliminarsi, dichiarando di sentirsi trascurata da tempo e delusa dal comportamento di Flavio. È andata in onda anche l'esterna tra Flavio e Angela, che però non ha avuto lo stesso esito. In studio, il tronista ha spiegato di percepire la ragazza come troppo gelosa, un atteggiamento che a lui "spaventa molto".

Angela, dal canto suo, ha insinuato che Flavio non l'abbia baciata solo perché aveva già baciato Martina, ma lui ha negato con decisione: "Non l'ho baciata perché non ne avevo voglia." Una puntata dunque carica di passione, gelosia e addii, dove vecchi legami si sono spezzati e nuovi intrecci sentimentali sono già pronti a prendere forma.