Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco in forse: la registrazione dell'11 maggio potrebbe slittare

L'attuale edizione di Uomini e Donne si avvia alla conclusione: mancano ormai pochi giorni alla pausa estiva e l'attenzione del pubblico è tutta rivolta alla scelta di Gianmarco Steri, l'unico tronista rimasto ancora senza una decisione finale. Il giovane romano è diviso tra le due corteggiatrici rimaste, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara.

Tutto pronto per la scelta: cosa è accaduto in studio

Nel corso della precedente registrazione, Gianmarco ha lasciato intuire chiaramente di essere prossimo alla scelta. Non ha infatti realizzato nuove esterne con nessuna delle due ragazze, gesto che ha fatto intendere come le sue idee siano ormai molto chiare. In studio ha deciso di ballare con entrambe, in un clima sereno ma carico di attesa. Le due corteggiatrici, visibilmente emozionate, hanno condiviso le loro sensazioni, raccontando anche di aver già parlato in famiglia di Gianmarco e di come immaginano la vita con lui fuori dal programma.

Le parole del tronista sono state piuttosto esplicite. "Mi arriva di più Nadia", aveva dichiarato senza mezzi termini, mentre di Cristina ha riconosciuto la grande sensibilità ma ha anche ammesso di non aver sentito quella connessione profonda che lui sperava potesse nascere.

Nadia Di Diodato

Uomini e donne, registrazione a rischio: le ipotesi

Tutto lasciava quindi intendere che la scelta sarebbe avvenuta durante la registrazione prevista per domenica 11 maggio. Tuttavia, nelle ultime ore, è emersa una notizia che potrebbe cambiare i piani. Gianmarco è stato infatti colpito da un lutto importante: è venuta a mancare sua zia Renata, figura molto cara a lui, come confermato dal suo amico Enzakkione sui social.

Anche il profilo ufficiale della Barberia di Gianmarco ha condiviso la notizia. Un momento di grande dolore che potrebbe portare a un rinvio della registrazione o della scelta stessa, per rispetto verso il tronista e per concedergli il tempo necessario per affrontare il lutto.

Al momento dalla produzione del programma non sono arrivate comunicazioni ufficiali in merito a un eventuale slittamento. Ma considerando la delicatezza della situazione, è plausibile che Maria De Filippi e il suo team decidano di posticipare la registrazione finale o di lasciare a Gianmarco la possibilità di fare la sua scelta in un secondo momento, quando sarà emotivamente più pronto.