Uomini e Donne, lite furiosa tra Nadia e Gianmarco. Lei lo insulta e lascia lo studio: "Sei un cogli*ne"

Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi, venerdì 9 maggio, Nadia Di Diodato ha affrontato apertamente Gianmarco Steri, mettendo in discussione l'intero percorso fatto insieme. Dopo l'esterna con Cristina Ferrara, la corteggiatrice romana ha manifestato i suoi dubbi e le sue insicurezze, arrivando a pensare di essere tenuta solo perché, a detta della famiglia e degli amici del tronista, sarebbe quella perfetta per lui.

Il confronto di oggi 9 maggio

Quello che manca, secondo Nadia, sono le sensazioni. "Con me sei troppo razionale", gli ha detto. E quando Gianmarco ha scelto di ballare con Cristina al termine della discussione, Nadia ha lasciato lo studio furiosa. Il clima si è fatto incandescente fino alla rottura totale.

"Puoi pure andare via", le ha detto Gianmarco. E lei, senza mezzi termini, lo ha mandato a quel paese: "Sei proprio un coglione" e ha lasciato lo studio per qualche minuto. Quando è rientrata sul parterre la corteggiatrice ha spiegato: "Sono rientrata perché non mi piace lasciare le cose a metà. Tu dici che in questo programma non ci si può innamorare ma con me sei molto più razionale, con lei sei più coinvolto. Ieri ho cercato di tirarti fuori sensazioni e non ci sono riuscita".

Gianmarco Steri

Riavvicinamento inaspettato: cosa è successo nelle ultime registrazioni?

Nonostante il duro scontro, pare che nelle registrazioni successive tra Gianmarco e Nadia ci sia stato un inaspettato riavvicinamento. I due sono apparsi più vicini e complici, lasciando intendere che la conoscenza non sia affatto giunta al capolinea. Un cambiamento che potrebbe influenzare in modo decisivo il percorso del tronista, ormai vicino alla scelta finale.

Gianmarco sceglierà domenica 11 maggio

Secondo le anticipazioni, la registrazione prevista per domenica 11 maggio sarà cruciale: Gianmarco dovrà prendere la sua decisione definitiva tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Dopo settimane di confronti intensi, momenti di intimità alternati a tensioni, il tronista è pronto a scegliere. Chi avrà la meglio? Cristina, con cui sembra esserci una forte attrazione, o Nadia, con cui condivide esperienze, ambiente e forse anche qualcosa di più?

Il rumors mai affrontato in studio: il cugino di Nadia lavora nella barberia di Gianmarco?

A rendere ancora più intrigante il percorso di Nadia e Gianmarco è un rumors circolato nelle scorse settimane: pare che il cugino della corteggiatrice lavori nella barberia di Gianmarco. Una notizia che ha fatto molto discutere il pubblico sui social, alimentando sospetti e supposizioni sulla reale spontaneità della loro conoscenza.

Tuttavia, questo dettaglio non è mai stato affrontato apertamente in puntata, né da Maria De Filippi né dagli opinionisti. Un silenzio che ha lasciato spazio a ulteriori interrogativi, proprio ora che la scelta è dietro l'angolo.