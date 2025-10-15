Uomini e Donne: Sara Gaudenzi debutta da tronista, Gemma e Magda accendono il trono over

Nella puntata del 15 ottobre di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi debutta come nuova tronista, mentre nel parterre over esplodono nuovi scontri tra Gemma, Mario e Magda. Festa speciale per Alessandro Rausa.

La puntata del 15 ottobre di Uomini e Donne si è aperta con la nuova tronista Sara Gaudenzi, che ha fatto il suo ingresso in studio visibilmente emozionata. Maria De Filippi ha mandato in onda alcune immagini tratte dalla sua infanzia, mentre la giovane ha salutato il pubblico e anche Flavio Ubirti, il tronista che aveva corteggiato fino alla puntata precedente. Flavio ha accolto il saluto con compostezza, senza intervenire nel corso della presentazione.

Festa in studio per i 95 anni per Alessandro Rausa

La puntata di ha poi dedicato un momento speciale ad Alessandro Rausa, che ha festeggiato il suo novantacinquesimo compleanno, spegnendo le candeline nello studio del programma. Durante la celebrazione, Tina Cipollari ha commentato l'età del cavaliere con una battuta ironica che ha suscitato la reazione divertita del pubblico presente durante la registrazione.

Un confronto senza svolte tra i protagonisti del Trono Over

Si è poi tornati a parlare di Gemma Galgani, che ha voluto chiarire la sua posizione con Mario Lenti dopo che il cavaliere aveva deciso di interrompere la conoscenza. Gemma ha spiegato di voler proseguire la frequentazione, ma Mario ha ribadito la sua intenzione di chiudere definitivamente, ritenendo che non ci siano i presupposti per andare avanti.

Sara Gaudenzi

Lo spazio successivo è stato dedicato a Magda, protagonista di un acceso confronto con Mario Lenti e Sebastiano Mignosa. Mario ha chiesto alla dama di chiudere con Sebastiano, mentre quest'ultimo ha accusato Magda di poca chiarezza, sostenendo che nonostante i loro incontri la donna non si sia mai detta realmente presa da lui. Sebastiano vorrebbe che Magda frequentasse gli desse l'esclusiva. Il confronto ha generato un acceso dibattito, mentre Gemma è rimasta spettatrice della situazione.

Trono Classico: un corteggiatore cambia tronista

Nella seconda parte della puntata, spazio al Trono Classico. Cristiana Anania è uscita in esterna con Marco, che però ha dichiarato di essere interessato anche a Sara Gaudenzi. La tronista siciliana ha deciso di eliminare il corteggiatore, mentre Sara ha accusato Cristiana di essere insicura nei confronti dei suoi pretendenti, salvo poi scegliere di trattenere Marco tra i suoi corteggiatori.