Uomini e Donne: Sandro chiude con tre dame, Cinzia lascia lo studio per amore

Oggi, giovedì 26 febbraio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con Maria de Filippi alla conduzione, Tina Cipollari e Gianni Sperti seduti sulle poltrone di opinionisti e Tinì Cansino al loro fianco. Quello di oggi è stato un appuntamento che ha visto coinvolti personaggi storici del Trono Over come Gemma Galgani e Sara Gaudenzi per il Trono Classico.

Trono Over del 26 febbraio: Gemma Galgani chiude con Patrizio, ritorno senza lieto fine

Gemma Galgani torna al centro dello studio grazie all'arrivo di Patrizio, cavaliere già noto al pubblico. Nel 2023 aveva partecipato al programma per corteggiare Aurora Tropea, ma la conoscenza non era andata a buon fine. Oggi Patrizio decide di rimettersi in gioco proprio con Gemma, dichiarando il suo interesse. La dama torinese, però, esprime alcune perplessità legate al passato del cavaliere e sceglie di non proseguire la conoscenza. L'esperienza tra i due si conclude così dopo pochi minuti.

Cinzia lascia il programma per amore

Dopo le discussioni dei giorni scorsi, Cinzia e Lanfranco si ritrovano faccia a faccia al centro studio. A sorpresa, la dama annuncia la decisione di lasciare il programma. Cinzia spiega di provare un sentimento forte per Lanfranco e di non voler conoscere altri uomini se la loro storia non può continuare. Prima di abbandonare lo studio, però, ribadisce la sua posizione accusando il cavaliere di averla illusa.

Cinzia Moramarco

Sandro chiude con Barbara e Gloria: tensione anche con Marina

Nuovo confronto per Sandro, che nelle ultime settimane ha frequentato Barbara De Santi e Gloria Nicoletti. Il cavaliere rivela di non aver trovato la giusta sintonia con Barbara, mentre con Gloria sottolinea una differenza d'età che considera importante. Barbara, dal canto suo, sostiene che Sandro non si sia impegnato abbastanza nella conoscenza.

Interviene anche Marina, che racconta di essere uscita con Sandro ma di non essere stata più ricontattata dopo l'incontro. Il cavaliere ammette di aver apprezzato la sua bellezza, ma di avere alcune perplessità caratteriali e di non aver sentito la spinta per proseguire.

Trono Classico: bacio tra Sara e Alessio, Matteo conosce la madre

Spazio poi al Trono Classico con Sara Gaudenzi. Viene mostrata una clip dell'incontro in camerino tra la tronista e Alessio: la discussione tra i due si conclude con un bacio appassionato. Successivamente si passa all'esterna con Matteo, durante la quale Sara lo porta a casa sua per presentargli la madre.

In studio emergono tensioni e gelosie: entrambi i corteggiatori si mostrano infastiditi dalla situazione anche se conoscono la tronista da poco tempo. Dopo la visione del filmato, Alessio manifesta il proprio disappunto per l'avvicinamento tra Sara e Matteo, aprendo un nuovo confronto in studio.