Uomini e Donne, Alessio Pilli Stella sotto accusa: Gianni Sperti e Debora non perdonano

Scintille nel Trono Over: Tina Cipollari mette nel mirino Sandro, ma le dame che lo stanno frequentando prendono le sue parti. Intanto Alessio è ancora al centro delle polemiche con Debora e Rosanna.

Oggi, martedì 24 febbraio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, la seconda della settimana. Nel Trono Over, Alessio Pilli Stella ha avuto una discussione con Gianni Sperti per il suo rapporto con Debora e Rosanna. Nel Classico, Ciro Solimeno è riuscito a riportare in studio due corteggiatrici, anche se le ragazze continuano ad andare in escandescenze per un nonnulla.

Tina contro Sandro, ma le dame non la seguono

Durante la puntata, Tina Cipollari prende di mira Sandro, ma a sorpresa non trova l'appoggio delle dame che stanno frequentando il cavaliere. Sia Gloria Nicoletti che Barbara De Santi, infatti, parlano bene di lui e difendono il loro percorso, smorzando di fatto le critiche dell'opinionista.

Il triangolo tra Alessio, Debora e Rosanna

Subito dopo arriva uno dei momenti più discussi della puntata e di queste settimane del Trono Over: il confronto tra Alessio Pili Stella, Debora e Rosanna. Nei giorni scorsi le due dame hanno scoperto che il cavaliere ha avuto rapporti intimi con entrambe a distanza di appena 24 ore, scatenando inevitabili tensioni.

Elisa corteggiatrice di Ciro Solimeno

Rosanna ha deciso di interrompere la frequentazione con il procuratore sportivo, mentre Debora ha scelto di continuare. Tuttavia, in studio sottolinea che Alessio non ha mai fatto una vera scelta: si è ritrovato solo con lei perché Rosanna si è tirata indietro. La dama mette quindi il cavaliere davanti a una domanda diretta: cosa avrebbe fatto se entrambe avessero deciso di continuare?

Alessio risponde che in quel caso avrebbe scelto una sola persona, perché non ama portare avanti due storie parallele. Una spiegazione che non convince del tutto Gianni Sperti, che lo incalza: "Però andarci a letto ci riesci. Non ti sto condannando, ma fai un passo e poi dici che sei indeciso". Lo scontro si chiude senza una vera conclusione: per il momento Alessio sembra intenzionato a interrompere entrambe le frequentazioni.

Trono Classico: Ciro diviso tra due Alessie

La puntata prosegue con il Trono Classico e il confronto di Ciro Solimeno con Alessia Messina e Alessia Antonetti. Entrambe avevano lasciato lo studio, ma dopo un confronto nel backstage decidono di tornare, convincendosi abbastanza facilmente a rimettersi in gioco davanti alle agognate telecamere. In studio si fa sentire soprattutto la voce poco piacevole di Alessia Messina, mentre Martina si dice poco considerata e valuta di andare via. Nel frattempo, Elisa ritorna sul bacio dato a Ciro, spiegando di sentire con lui una connessione che va oltre la semplice attrazione fisica.