Uomini e Donne: Cinzia smaschera Lanfranco, Maria De Filippi incredula

Oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con Maria de Filippi alla conduzione,Tina Cipollari e Gianni Sperti seduti sulle poltrone di opinionisti e con al loro fianco Tinì Cansino. Quello di oggi è stato un appuntamento tutto dedicato al Trono Over con diversi cavalieri e dame che si sono alternati al centro dello studio.

Trono Over del 25 febbraio: Elisabetta e Sebastiano, incontro fuori studio e ritorno insieme

Al centro dello studio ci sono ancora Elisabetta e Sebastiano Mignosa, sempre più simbolo della contraddizione vivente. Lui, dopo averle tolto l'esclusiva, si mette d'accordo con un amico della dama per incontrarla e chiarire. Lei, però, inizialmente non ha voluto sentire ragioni.

Il viaggio insieme non basta: Elisabetta torna distante in studio

Il giorno dopo si incontrano di nuovo davanti al bar che Elisabetta frequenta con sua sorella. Questa volta i due riescono a parlarsi e addirittura fanno il viaggio di ritorno insieme. Un passo avanti che, fuori dalle telecamere, sembrava promettere bene. Una volta rientrati in studio, però, il clima cambia. Elisabetta alza di nuovo un muro di ostilità e prende le distanze. La cosa non convince né gli opinionisti né il pubblico sui social. Il bar, a quanto pare, resta il luogo più produttivo della relazione.

Sebastiano Mignosa

Gianni Sperti e Tina Cipollari mettono in dubbio la coppia

Gianni Sperti è convinto che tra i due non ci sia stato solo un chiarimento, ma qualcosa di più intimo. Tina Cipollari si chiede invece perché Elisabetta, dopo aver deciso di chiudere, abbia accettato di passare tre giorni con Sebastiano. Una domanda che resta sospesa nello studio. La dama replica di aver cercato di essere educata, mentre il cavaliere continua a sperare in un riavvicinamento. Lei, comunque, resta nel parterre perché nel frattempo è stata contattata da altri cavalieri.

Lanfranco sorprende tutti: addio a Cinzia che fa una rivelazione

Si passa poi a quello che molti definiscono ironicamente il "quartetto delle meraviglie": Sabrina Zago, Nicola, Atlanta e Lanfranco. Proprio quest'ultimo annuncia la fine della frequentazione con Cinzia, spiegando che da venti giorni non si sentono più. Cinzia confessa di essersi innamorata di lui mentre il cavaliere racconta la sua versione della rottura.: la dama non avrebbe accettato alcune sue relazioni passate con donne più giovani.

Cinzia Moramarco

A questo punto Cinzia preferisce svuotare il sacco e rivela che Lanfranco le aveva chiesto di uscire insieme dal programma, ma in precedenza le aveva detto di rispondere "no". Un'affermazione che ha stupito anche Maria De Filippi, la quale ha chiesto a Cinzia: "Lanfranco ti ha chiesto di uscire ma tu dovevi rispondere no?". Cinzia ripete così l'accusa al suo ex frequentatore. Nel frattempo, Lanfranco ha chiesto di uscire ad Atlanta e lei ha accettato.

Sabrina Zago racconta il bacio con Nicola e scoppia la polemica

Spazio poi a Sabrina Zago, che racconta un'uscita con Nicola terminata con un bacio. Il racconto, però, non convince tutti. Tina Cipollari si mostra scettica e ipotizza che la dama non stia dicendo tutta la verità. Lei respinge le accuse e ribadisce di essere sempre stata trasparente. Ne nasce un confronto acceso che divide lo studio mentre i social danno ragione alla Cipollari.