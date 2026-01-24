Uomini e Donne: Edoardo bacia Paola, Barbara insorge e Tina lascia lo studio

Un bacio e la frequentazione tra Edoardo e Paola scatena la reazione furiosa di Barbara De Santi. Le discussioni degenerano al punto che Tina Cipollari decide di abbandonare lo studio.

Oggi, venerdì 23 gennaio, è andata in onda una nuova e attesissima puntata di Uomini e Donne, protagonisti della giornata sono stati i soliti volti noti del trono over e del trono classico: Sabrina Zago alle prese con l'ennesimo momento di confusione, Cristiana Anania sempre più vicina alla scelta e il triangolo Edoardo-Paola-Barbara, che continua a regalare siparietti surreali e reazioni sopra le righe. Insomma, una puntata ricca di colpi di scena, dove l'amore passa in secondo piano... ma lo spettacolo è garantito.

Sabrina Zago e Carlo: amore sì, amore no... amore boh

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con Sabrina Zago, che per l'ennesima volta torna a interrogarsi (e a far interrogare tutto lo studio) sul suo rapporto con Carlo, il cavaliere che frequenta da qualche settimana. Dopo aver passato la notte insieme, lui le propone addirittura di lasciare il programma mano nella mano. Romanticismo alle stelle... almeno per lui.

Sabrina, però, frena. E qui entra in scena Tina Cipollari, che come sempre non usa mezze misure. Secondo l'opinionista, la dama starebbe prendendo in giro Carlo: "A lei quest'uomo non è mai piaciuto davvero. Lo accetta, ci esce insieme, ma non è da lei. Sabrina è una donna che agisce di pancia, non può mica diventare razionale da un giorno all'altro. A lei non piace" Tradotto: Carlo è molto più coinvolto di Sabrina, e lo studio lo ha capito prima di lei. La prova definitiva arriva quando Sabrina decide di far restare in studio un nuovo cavaliere appena sceso per conoscerla. Altro che uscita insieme: Carlo è già in modalità "opzione B".

Barbara De Santis

Cristiana Anania verso la scelta: baci per tutti (o quasi)

Situazione decisamente più movimentata per Cristiana Anania, ormai a un passo dalla scelta. I corteggiatori rimasti sono solo due: Ernesto Passaro e Federico Cotugno. Le esterne vanno alla grande, l'atmosfera è romantica e, per non farsi mancare nulla, arrivano anche i baci con entrambi. Insomma, Cristiana sembra voler essere sicura al 100% prima di decidere... test comparativo incluso.

Edoardo, Paola e Barbara: il triangolo infinito

Edoardo e Paola continuano la loro frequentazione e anche tra loro scatta un bacio. Tutto molto bello, se non fosse che la cosa manda su tutte le furie Barbara De Santi, che non perde occasione per attaccare il cavaliere. Le discussioni diventano talmente surreali che persino Tina Cipollari decide di lasciare lo studio. Quando succede, vuol dire che si è davvero superato il limite.

Secondo Barbara, se Edoardo non si è innamorato di lei, allora non è realmente interessato a nessuna. Da qui parte una serie infinita di provocazioni, che continuano anche quando scendono nuove dame pronte a conoscerlo. Conclusione non ufficiale ma condivisa: a Uomini e Donne l'amore è complicato, ma le polemiche sono una certezza.