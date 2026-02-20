Uomini e Donne: Sabrina chiude con Nicola, Gianni Sperti attacca Sebastiano

Oggi, venerdì 20 febbraio 2026, è stata trasmessa la quinta puntata settimanale di Uomini e Donne, dedicata sia al Trono Classico sia al Trono Over. Tra i momenti più significativi della giornata, Gianni Sperti ha proseguito nel suo duro confronto con Sebastiano. Intanto Ciro Solimeno ha cercato di recuperare le corteggiatrici che avevano deciso di lasciare il parterre dopo il suo bacio con Elisa.

Si parte col botto: Gianni contro Sebastiano

La puntata si apre con lo scontro rimasto in sospeso ieri. Gianni Sperti torna all'attacco di Sebastiano, accusandolo di aver trovato un modo "furbo" per farsi lasciare da Elisabetta. Secondo l'opinionista, Elisabetta si sarebbe messa davvero in gioco nella relazione, a differenza del cavaliere che, invece, non avrebbe mostrato lo stesso coinvolgimento. Gianni si schiera apertamente dalla parte della dama, alimentando il dibattito in studio.

Sabrina chiude con Nicola

Si passa poi al Trono Over con un filmato del fuori onda tra Sabrina e Nicola. Il cavaliere, mentre frequentava Sabrina, ha continuato a vedere anche Barbara. Un comportamento che ha creato una frattura nella dama. Sabrina confessa ciò che più la raffredda: la mancanza di attenzioni quotidiane. Nicola, infatti, non le manda nemmeno un messaggio al mattino per augurarle la buona giornata. Il cavaliere inoltre precisa che con Atlanta - un'altra dama del parterre - ci sono state solo chiacchiere, almeno per ora. Ma per Sabrina è troppo: stanca di questi atteggiamenti, decide di chiudere la frequentazione per non soffrire ulteriormente.

Elisa corteggiatrice di Ciro Solimeno

Trono Classico: Ciro e la "fuga" delle corteggiatrici

Spazio poi al Trono Classico con Ciro Solimeno, protagonista assoluto della puntata. Dopo il bacio con Elisa in esterna, diverse corteggiatrici hanno deciso di abbandonare lo studio - compresa la stessa Elisa, rimasta delusa dal comportamento del tronista dopo l'uscita. Nel fuori onda, Ciro affronta Alessia, la prima ragazza che aveva baciato. Lei, però, non cambia idea e decide di non rientrare.

Successivamente il tronista parla con Martina, convinta che lui abbia già scelto Elisa. Ciro la rassicura: sono ancora tutte in gioco. Martina, quindi, torna in studio, dove nel frattempo è rientrata anche Elisa. Non finisce qui. Ciro affronta anche Alessia Antonetti, che lo rimprovera per aver baciato più corteggiatrici. Nonostante il confronto acceso, lei resta ferma sulla sua posizione. Ma Ciro non si arrende e annuncia la sua nuova "missione": far tornare in studio entrambe le Alessie.

Sara e il "sei bellissimo" a Matteo

Momento delicato anche per Sara, che nelle precedenti registrazioni ha perso Simone dopo aver deciso di aprire la conoscenza a nuovi corteggiatori. Nel camerino, Sara viene consolata da Matteo, che conosce telefonicamente la mamma della tronista. Il giovane riempie la signora di complimenti per l'educazione e i valori trasmessi alla figlia. Il gesto colpisce Sara, che premia Matteo con un sorriso e un "sei bellissimo".