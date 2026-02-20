Uomini e Donne: “Ciro e Martina? Ecco cosa penso”. Il parere di un’ex di Temptation Island

Il trono di Martina De Ioannon torna sotto i riflettori. Nelle ultime settimane, infatti, Ciro Solimeno ha condiviso su Witty TV alcuni video inediti svelando retroscena sul percorso della tronista e sul loro rapporto a Uomini e donne. Tra incontri segreti e momenti di tensione, le rivelazioni hanno scatenato discussioni tra i fan del dating show. Ora a dire la sua è stata Jenny Guardiano, che ha partecipato alla stessa edizione di Temptation Island della De Ioannon.

Le rivelazioni di Ciro Solimeno a Witty Tv

Nei video condivisi sul canale ufficiale del dating show, era emerso che durante il trono Martina e Ciro si erano visti più volte all'insaputa della redazione, arrivando anche a scambiarsi dei baci prima di decidere di fermarsi per paura di essere scoperti. Intervistata di recente da Lorenzo Pugnaloni, Jenny ha commentato senza troppi giri di parole quanto accaduto."Secondo me è stato un gesto dettato dalla rabbia, ma alla base ci sono sempre i valori di una persona. Io non sono nessuno per giudicare, però se fossi stata Martina non l'avrei digerita. Se hai vissuto una relazione per quasi un anno, sai già benissimo cosa non va. Quel gesto non mi è piaciuto."

Il punto di vista di Jenny Guardiano

Jenny ha poi aggiunto di non condividere nemmeno il modo in cui certe dinamiche vengono esposte pubblicamente: "Non mi interessa nemmeno cosa dica un'altra persona di lei. Tu non mi ricatti, non mi minacci. 'Se no io parlo?' Ma parla. Vediamo cosa hai da dire. Per me passa nel torto chi fa una cosa del genere, chi tradisce alle spalle. E poi sei anche uomo: no, non ci siamo."

Ciro Solimeno

Nonostante le critiche piovute sui social, l'ex volto di Temptation Island ha speso parole positive nei confronti di Martina. Le due, infatti, sono rimaste in contatto: "Ci siamo sentite qualche mese fa, noi ci sentiamo ogni tanto. Io stimo la sua scelta perché nella vita bisogna avere il coraggio di seguire i sogni e il cuore. Lei ha un carattere forte, anche se ha le sue incertezze."

Il messaggio finale di Jenny

Infine, Jenny ha voluto lanciare anche un messaggio più generale: "Non è che non le importi di quello che pensa la gente, però mettersi al primo posto, rischiarsela e viversela... secondo me è una cosa da cui noi donne dovremmo prendere esempio. Senza sentirci per forza giudicate o etichettate come quelle che hanno sbagliato. Ci vuole coraggio a seguire il cuore. La vita è una, te la vivi."