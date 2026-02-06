Uomini e Donne: Rosanna affronta Alessio e prende una decisione (quasi) definitiva

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, dopo accuse reciproche Alessio Pilli Stella e Rosanna Siino decidono di chiudere per ora la conoscenza, mentre Raien cerca risposte da Sara e Gemma parla ancora di Mario.

Oggi, venerdì 6 febbraio, è andato in onda l'ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne. In studio protagonisti Raien e Sara Gaudenzi, alle prese con dubbi e risposte poco convincenti, mentre Alessio Pilli Stella e Rosanna Siino hanno chiuso tra accuse e polemiche. Spazio anche a Gemma Galgani, ancora al centro delle discussioni per la sua infatuazione per Mario.

Trono Classico: Raien e Sara Gaudenzi: dubbi e mezze risposte

Il dating show si apre con il faccia a faccia tra Raien e Sara Gaudenzi con il quale ci eravamo lasciati ieri. Il corteggiatore chiede spiegazioni alla tronista, confessando di non aver mai capito fino in fondo se da parte sua ci sia un reale interesse (traduzione: "mi vuoi o no?"). Sara risponde dicendo di voler proseguire il percorso, anche se ammette di nutrire ancora qualche dubbio su di lui, in pratica non è interessata. Raien, poco soddisfatto da questa risposta piuttosto né carne né pesce, manifesta le sue perplessità, ma decide comunque di restare... nella speranza che prima o poi arrivi una frase un po' più chiara.

Alessio Pilli Stella e Rosanna Siino: scontro e rottura

Si passa poi alla storia, ormai tesa come una corda di violino, tra Alessio Pilli Stella e Rosanna Siino. Vengono mandati in onda i filmati del dopo puntata, dove Rosanna si dice ferita da alcune dichiarazioni di Alessio, che l'avrebbe accusata di essere poco sincera. In seguito Alessio la raggiunge per chiederle conto del suo reale coinvolgimento. Durante il confronto spunta anche una presunta storia di Instagram che, secondo Alessio, Rosanna avrebbe pubblicato contro di lui: lei nega tutto e fa notare, non senza fastidio, che controllare i social altrui forse è un tantino eccessivo (soprattutto se non sei il social media manager).

Alessio Pilli Stella

In studio interviene Maria De Filippi, commentando negativamente l'atteggiamento di Alessio. Rosanna aggiunge che lui avrebbe persino monitorato i suoi profili tramite un account fake e che continua a coinvolgere Giuseppe Molonia nelle loro discussioni, precisando però che quella conoscenza, per lei, è ormai archiviata come una vecchia chat. Alla fine, tra accuse, sospetti e controlli degni di un investigatore privato, Alessio e Rosanna decidono di chiudere la frequentazione.

Gemma Galgani, Mauro e la passione mai sopita della dama per Mario

La puntata prosegue con Gemma Galgani e Mauro. Gemma accusa il cavaliere di essere opportunista e freddo nei suoi confronti, mentre Mauro - che si è sempre comportato da gran signore - prova a spiegare la sua versione dei fatti. Nella discussione emerge che Gemma continua a pensare a Mario Lenti, segno che certi pensieri sono più duri a morire di quanto si dica.

Nuove conoscenze per due dame

Durante il confronto, Gemma interrompe più volte Tiziana mentre la racconta la sua conoscenza con Mauro, creando il solito clima "multitasking" tipico del parterre. A quel punto Gianni Sperti interviene per dire la sua, ossia che Gemma è ancora fissata con Mario e le pesa il no ricevuto. Infine, spazio a Sabrina Zago e Lucia Marino, che fanno la conoscenza di due uomini scesi a Uomini e Donne appositamente per proporsi... perché, si sa, tentare non costa nulla (al massimo qualche commento in studio).