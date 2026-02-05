Uomini e Donne: Gemma insiste, Mario frena ancora e Raien chiede chiarezza a Sara

La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, giovedì 5 febbraio 2026 su Canale 5, ha riportato al centro dello studio dinamiche ormai ben note al pubblico, come quella tra Mario Lenti e Gemma Galgani, con qualche colpo di scena nel Trono Over e alcune verità che, più che rivelazioni, sembrano semplici conferme. Il Trono Classico, invece, è stato dedicato solo a Sara Gaudenzi.

Gemma Galgani e Mario Lenti (di nuovo) al centro dello studio

Il primo segmento della quarta puntata di questa settimana del dating show, si apre con un ritorno ormai abituale: Gemma Galgani e Mario Lenti tornano al centro dello studio. I due raccontano di essersi confrontati fuori dalle telecamere dopo l'ultima puntata, durante il quale Gemma ha provato ad avvicinarsi maggiormente al cavaliere, mentre Mario ha mantenuto un atteggiamento cordiale ma piuttosto misurato e distaccato.

In studio, Gemma ipotizza che Mario non si lasci andare per timore dei giudizi di Tina Cipollari e Gianni Sperti, ma lui smentisce con convinzione. Maria De Filippi, con la consueta pazienza, decide di andare dritta al punto e chiede a Mario se Gemma gli piaccia. La risposta è un no netto, ormai diventato un classico del programma. Gianni Sperti ricorda che dopo l'intervista di Gemma a Verissimo il cavaliere aveva mostrato un atteggiamento più aperto, alimentando qualche speranza.

Carlo

Tutto si chiude con un "ti voglio bene" da parte di Mario, formula affettuosa ma non esattamente romantica. Gemma si commuove, anche perché questo momento coincide con il periodo del suo compleanno, mentre Maria la invita a ritrovare serenità e concentrarsi su sé stessa (missione non semplicissima, ma mai dire mai).

Sabrina Zago tra Nicola e l'addio di Carlo

Si passa poi a Sabrina Zago, attualmente impegnata nella conoscenza con Nicola. L'interesse c'è, ma in studio emerge chiaramente che il pensiero di Sabrina torna spesso su Carlo. Quest'ultimo ascolta il confronto dietro le quinte e poi entra in studio per comunicare la sua decisione: lasciare il programma. Carlo spiega di provare sentimenti per Sabrina, ma di non voler continuare a investire vedendola indecisa.

Sabrina si emoziona, mentre Tina Cipollari interviene duramente criticando l'atteggiamento della Zago. Alcune dame si propongono subito per Carlo, ma lui chiarisce che in questo momento non si sente di iniziare nuove frequentazioni e conferma l'uscita. Una scelta che, almeno per oggi, mette un punto fermo alla situazione (cosa non così frequente nello studio).

Il Trono Classico e il confronto tra Sara Gaudenzi e Raien

La tronista prosegue il suo percorso dopo le recenti vicende con Simone Bonaccorsi. In studio si confronta anche con Raien, che manifesta il proprio interesse ma dichiara di percepire una certa distanza da parte di Sara Gaudenzi. Raien fa notare come l'atteggiamento di Sara con lui sia diverso rispetto a quello avuto con altri corteggiatori, osservazione che non sembra del tutto infondata. Sara ascolta, mentre la situazione resta in bilico, in attesa di sviluppi che possano sorprendere almeno un po'.