Uomini e Donne, Roberta Di Padua sulla crisi con Alessandro Vicinanza: "non ci siamo mai lasciati”

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza continuano a vivere la loro storia d'amore, nata proprio nello studio di Uomini e Donne. Dopo la relazione con Ida Platano, Alessandro era tornato nel programma dove aveva ritrovato Roberta, che non aveva mai nascosto la sua simpatia nei suoi confronti. Dopo qualche mese di frequentazione, i due avevano deciso di lasciare insieme il dating show e oggi, nonostante qualche momento difficile, la loro relazione procede a gonfie vele.

La presunta crisi estiva e la verità della coppia

Di recente, la coppia ha raccontato al Magazine di Uomini e Donne di aver superato un piccolo periodo di crisi, dovuto più che altro a incomprensioni e impegni personali. "Procede bene tra noi" ha confidato Roberta, "ogni tanto c'è qualche incomprensione, come in tutte le coppie. Ma c'è quel filo che ci unisce e che ci tira sempre l'uno verso l'altro".

Durante l'estate si erano diffuse voci insistenti di una possibile rottura, alimentate da assenze reciproche sui social e da alcuni messaggi criptici. Alessandro, però, ha smentito tutto, parlando di "fake news": "Quando non ci vedono insieme per un po', subito gridano alla crisi. Ma viviamo in città diverse e a volte ci sono piccoli screzi, nulla che metta in discussione il nostro amore".

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua negli studi di Uomini e donne

La verità dietro il silenzio social della coppia

Roberta ha confermato le parole del compagno, spiegando che il loro "periodo no" non aveva nulla a che vedere con una separazione, ma era legato a un furto che l'aveva profondamente scossa: "Mi hanno rubato l'auto, dentro c'erano oggetti a cui tenevo moltissimo. È stato un momento difficile, ma Alessandro mi è stato vicino".

Nonostante le difficoltà, l'ex dama ha vissuto un'estate serena accanto al compagno, ritrovando la serenità dopo un periodo non semplice. Insieme hanno condiviso momenti di leggerezza e spensieratezza, ma anche la soddisfazione di un importante traguardo personale: l'acquisto della sua prima casa. Un sogno che Roberta ha coltivato a lungo e che oggi si è finalmente realizzato, simbolo della sua indipendenza e della stabilità raggiunta sia a livello personale che sentimentale.

Una casa "pensata per tre", come ha spiegato lei stessa, pronta ad accogliere il figlio Alex e naturalmente Alessandro, il compagno che le è sempre stato accanto. "Quando ho fatto il rogito, ho mandato la foto delle chiavi ad Alessandro scrivendogli 'questa sarà casa nostra'", ha raccontato Roberta con emozione. Anche Vicinanza ha espresso la sua felicità per questo nuovo capitolo della loro storia: "È un progetto che mi rende fiero di lei. Sta gestendo tutto in prima persona, dai lavori ai dettagli, ed è davvero una grande donna".

Roberta e Alessandro a Verissimo

Una casa per tre: Il rapporto tra Alex (figlio di Roberta) e Alessandro

La coppia, dunque, si prepara alla convivenza e alla costruzione del proprio "nido d'amore". Alessandro è stato anche il primo uomo che Roberta ha presentato al figlio Alex, con cui oggi condivide un bel rapporto, fatto di rispetto e complicità. "Non è facile gestire un figlio in un'età così delicata - ha detto Roberta - ma Alessandro è un punto di riferimento importante per lui".

Matrimonio sì o no? La risposta di Roberta e Alessandro

E sul futuro insieme, entrambi sono d'accordo: il matrimonio non è una priorità. "Non è una firma a fare la differenza - hanno spiegato - l'amore che ci lega è già abbastanza forte". Se però un giorno dovessero arrivare alle nozze, Alessandro ha già le idee chiare: una cerimonia sobria, elegante, e con tanti fiori bianchi. In un periodo in cui le storie nate in tv sembrano durare poco, Roberta e Alessandro dimostrano che, con pazienza e complicità, l'amore può superare ogni ostacolo.