Uomini e donne: Roberta Di Padua ed Alessandro Vicinanza rompono e lui torna da Maria De Filippi?

Arrivano segnali di una possibile rottura tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, i quali avevano abbandonato il programma Uomini e Donne a febbraio, quando la dama, pur avendo dei dubbi, aveva ceduto alla corte dell'ex di Ida Platano. Alcune storie su Instagram sembrano confermare l'ipotesi avanzata dai follower della coppia sui social.

Crisi tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: segnali di una rottura

Il cavaliere salernitano è molto conosciuto da chi segue il dating show di Maria De Filippi, essendo entrato nel parterre del programma su Canale 5 nel 2021, dove è diventato protagonista di un triangolo amoroso con Ida Platano e Roberta.

Alessandro scelse Ida e i due lasciarono insieme il programma, nonostante l'uscita congiunta la loro relazione è stata breve. Lo scorso dicembre, Vicinanza è tornato nel programma del daytime pomeridiano di Canale 5 alla ricerca della sua compagna ideale, e dopo un breve flirt con Valentina, ha ripreso a frequentare Roberta con la quale è uscito durante la puntata del 12 febbraio.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza negli studi di Uomini e donne

Pare che meno di quattro mesi dopo, secondo voci di corridoio, la coppia si sia già separata. Roberta ha condiviso su Instagram alcune storie che sembrano dirette proprio ad Alessandro. "Ricorda, tutto si viene a sapere" e "Non si può commettere lo stesso errore due volte. La seconda volta che lo fai, difatti, non è più un errore ma una scelta", ha scritto.

A fine marzo, aveva inoltre annunciato "Leggo, vedo e sento cose di cui vorrei parlare. Io non ho mai fretta e quindi arriverà il tempo giusto. Dirò un po' di cose a modo mio, come sempre". Anche se non citato esplicitamente, l'imprenditore salernitano è stato ritenuto dai follower della donna il destinatario di tali messaggi.

Recentemente, l'esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso su Instagram una segnalazione anonima da parte di una presunta conoscente della famiglia Vicinanza. "Due giorni fa ero davanti al negozio dei genitori di Alessandro Vicinanza e stavano parlando con dei parenti e dicevano che a settembre lui torna a Uomini e Donne". Tuttavia, l'anonimato rende questa storia tutta da verificare.