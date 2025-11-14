Uomini e Donne, la rivincita delle dame: Gemma lascia Piero, Agnese volta pagina e Magda affonda Sebastiano

Dal duro confronto tra Gemma e Piero alle scelte inaspettate di Agnese, fino alla rottura tra Magda e Sebastiano: la puntata del 14 novembre del parterre Over è ricca di colpi di scena e commenti taglienti.

L'ultima puntata della settimana di Uomini e Donne è stata ricca di colpi di scena, segnando la fine di alcune frequentazioni e l'inizio di nuovi scenari sentimentali. Gemma Galgani ha deciso di chiudere definitivamente con Piero dopo alcune dichiarazioni poco gradite, mentre Agnese ha sorpreso tutti voltando pagina con Federico Mastrostefano per riavvicinarsi a Roberto. A completare il quadro, nuovi confronti e rotture hanno animato il parterre Over, in particolare tra Marina e il suo cavaliere e tra Magda e Sebastiano.

Trono Over: La dama piemontese dice addio al suo cavaliere

Nel dettaglio, la puntata di venerdì 14 novembre si è aperta con la scelta di Gemma Galgani, che ha comunicato a Piero la sua decisione di interrompere la conoscenza. La dama torinese non ha gradito i commenti del cavaliere, che aveva criticato il suo percorso televisivo degli ultimi anni, definendolo pieno di atteggiamenti poco convincenti.

Gemma, con la consueta determinazione, ha ribadito di volere accanto a sé uomini più giovani e più inclini a seguirla con entusiasmo. Piero, dal canto suo, ha liquidato il tutto sostenendo che quello della dama sia "il solito copione" fatto di storielle che si ripetono da anni.

Roberto

Agnese dice addio (per sempre?) a Federico

Spazio poi ad Agnese, che ha stupito tutti dichiarando di voler riprendere la conoscenza con Roberto, nonostante un precedente non proprio positivo. All'epoca, infatti, aveva scelto di concentrarsi su Federico Mastrostefano, ma ora che il capitolo con l'ex tronista sembra definitivamente chiuso, è tornata sui suoi passi.

Agnese ha quindi comunicato a Federico la sua intenzione di chiudere, lasciandolo spiazzato: lui stesso ha rivelato che i messaggi scambiati negli ultimi giorni lasciavano presagire tutt'altro. Tina Cipollari e Gianni Sperti, però, hanno suggerito al cavaliere di accettare la situazione e lasciare ad Agnese l'opportunità di vivere questa seconda chance.

Caso Magda-Sebastiano: la discussione sull'intimità è già leggenda

Nel secondo segmento della puntata, si è assistito a nuove rotture: Marina ha interrotto la frequentazione con il suo cavaliere, mentre Magda ha chiuso con Sebastiano, criticandolo apertamente dopo che lui aveva accennato a problematiche di intimità. La dama ha replicato con fermezza, definendo la presunta virilità dell'uomo solo una leggenda: "tutta questa potenza maschile non ce l'hai".