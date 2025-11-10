Maria De Filippi furiosa a Uomini e Donne: “Mai più Rocco e Cinzia al centro dello studio”

La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, lunedì 10 novembre 2025 su Canale 5, è stata animata da colpi di scena e accesi confronti nel parterre over. Protagonista iniziale è stata Cinzia Paolini, che ha raccontato la sua uscita con Paolo dopo aver chiuso le conoscenze con Enrico e Mario Lenti. Al centro del dating show di Maria De Filippi anche il ritorno di Sabrina Zago, dopo la fine della sua relazione con Nicola.

Nuovo faccia a faccia nel Trono Over

Nel primo segmento del programma, Rocco ha ammesso che con Cinzia la storia non è ancora del tutto chiusa, nonostante le difficoltà. La dama, da parte sua, ha confessato di i provare ancora forti sensazioni, anche se non è innamorata "Ci sono emozioni, ma non è amore. Gliel'ho detto e anche scritto", ha dichiarato.

A quel punto è intervenuta Barbara De Santi, rivelando di essere uscita di recente con Rocco e di averlo sentito dire che Cinzia sarebbe interessata solo al lato economico della relazione. Maria De Filippi, visibilmente infastidita, ha chiesto spiegazioni al cavaliere: "Rocco, Barbara mente o sei tu che hai detto quelle cose?".

Sabrina Zago

L'intervento deciso di Maria De Filippi

Il cavaliere ha negato ogni accusa, ma le parole di Barbara hanno scatenato un acceso battibecco. La conduttrice, stanca dei continui tira e molla, ha infine deciso di chiudere la questione: "Posso dire una cosa? Non metterò più al centro né Rocco né Cinzia, qualunque cosa accada tra voi, ve lo dico proprio ufficialmente".

Il ritorno di una dama

Nella seconda parte della puntata è tornata in studio Sabrina Zago per raccontare la fine della sua relazione con Nicola. La dama ha spiegato che il cavaliere avrebbe iniziato a dubitare del loro legame e, in un gesto poco elegante, avrebbe anche coinvolto sua figlia in conversazioni inappropriate.

Nonostante la delusione, Sabrina ha ricevuto un'inaspettata sorpresa: Paolo, già uscito con Cinzia, ha espresso il desiderio di conoscerla meglio, lasciando intendere che per la dama potrebbe aprirsi un nuovo capitolo. Sabrina dopo la breve parentesi con Nicola torna quindi al centro dello studio di Uomini e donne perchè, nonostante le dichiarazioni iniziali, ha deciso di rimanere nel dating show.