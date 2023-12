Uomini e Donne: La riconciliazione tra Ida e Roberta - Lacrime, litigi, e un abbraccio emozionante (VIDEO)

La puntata del 4 dicembre di Uomini e Donne potrebbe passare alla storia nel dating show di Maria De Filippi. Oggi, infatti, Ida Platano e Roberta Di Padua, dopo giorni di continui litigi e frecciatine, hanno deciso di seppellire l'ascia di guerra e fare pace con un abbraccio, salutato dagli applausi del pubblico presente nello studio.

Lacrime e Litigi tra Roberta e Ida: Il confronto a Uomini e donne

Durante il programma, Maria De Filippi si è accorta delle lacrime di Roberta Di Padua, conseguenza dei litigi con Ida Platano che ormai vanno avanti da diverse puntate. La conduttrice ha chiesto alla dama se stesse piangendo a causa delle discussioni con Ida.

Passato Comune e Disaccordi su Alessandro Vicinanza

Le due donne, che hanno avuto in comune due storie importanti, una con Riccardo e l'altra con Alessandro Vicinanza, avevano discusso proprio riguardo a quest'ultimo, ex cavaliere del programma con cui Ida ha avuto una relazione interrotta solo da qualche settimana.

Roberta, in precedenza, aveva criticato la decisione di Ida di tornare così presto nel programma, anche se in un inedito ruolo di tronista. "I genitori di Alessandro si vergogneranno a vederti seduta su quel trono solo poche settimane la vostra rottura", aveva detto.

La Riconciliazione Emozionante

Le lacrime di Roberta non hanno lasciato indifferente Ida, che si è alzata per andare ad abbracciarla. "Ci sono stata male anche io prima. Quando mi hai detto 'vergognati', mi sembravi Riccardo," ha spiegato Ida. "Mi dispiace", le ha risposto Roberta, dandole un bacio.

Ida ha assicurato a Maria De Filippi che il suo abbraccio era sincero: "Per la prima volta mi sono sentita di abbracciarla. A me è difficile che mi schiodi dalla sedia se non ho un valido motivo, questa volta è stato il cuore a guidarmi verso di lei."

Il Commento di Maria De Filippi e Gianni Sperti

La conduttrice, che ha sempre sperato che tra le due donne nascesse una sorta di alleanza, ha commentato l'evento dicendo: "Nelle relazioni che avete avuto in comune c'è stato lo stesso finale, un disastro. Avete sofferto allo stesso modo."

Anche Gianni Sperti, iscritto al fandom della coppia Roberta-Ida, ha sottolineato le parole di Maria De Filippi, ricordando una frase che aveva pronunciato pochi giorni prima: "Per questo dicevo che sono uguali."

Le anticipazioni ci dicono che nelle tornerà nel dating show proprio Alessandro Vicinanza, pomo della discordia tra le due donne. Un ritorno che potrebbe mettere fine alla pace siglata oggi.