Uomini e Donne: Raffaella ritorna in gioco, Brando fa marcia indietro (VIDEO)

La settimana di Uomini e Donne si è aperta con un colpo di scena che ha entusiasmato il pubblico del dating show: Brando ha chiesto a Raffaella di tornare in studio. Nella precedente puntata, il tronista e la sua corteggiatrice avevano avuto un acceso confronto, al termine del quale il trevigiano aveva deciso di interrompere la loro conoscenza.

Il pubblico che commenta Uomini e Donne su Twitter può esultare, poiché Brando ha fatto un passo indietro chiedendo scusa a Raffaella e proponendole di cancellare quanto si erano detti venerdì scorso, per ricominciare a frequentarsi. Nel video mostrato durante l'appuntamento pomeridiano del dating show, Brando ha raggiunto Raffaella nel camerino, dichiarando: "Sono qui per farti capire che mi dispiace per aver agito senza una motivazione valida", ha detto il tronista "Sono qui per chiederti di non andare via." La risposta di Raffaella è stata "Valuterò", ma successivamente ha deciso di perdonare Brando e tornare in studio.

Brando ha approfondito la motivazione dietro il suo gesto di far tornare Raffaella. "Nella puntata precedente, ho agito in modo impulsivo, una caratteristica che mi contraddistingue spesso - ha spiegato il tronista seduto al centro dello studio - L'ho eliminata senza una valida ragione, una scelta che non aveva alcun senso. Tuttavia, grazie alla mia riflessività, ho fatto ogni sforzo possibile per riconquistarla. Raffaella continua a stimolarmi costantemente; lei si descrive come un fuoco, e credo che questa definizione sia giusta", ha concluso Brando.