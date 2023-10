Uomini e donne: Raffaella attacca Brando dopo il bacio con Beatriz (VIDEO)

La settimana di Uomini e donne si è conclusa con un duro confronto tra Raffaella, una delle ragazze arrivate nel programma per Brando, e lo stesso tronista. La giovane non ha per nulla gradito l'esterna di Brando con Beatriz, una delle corteggiatrice. Il bacio tra i due ha fatto infuriare Raffaella, che non le ha mandate a dire al giovane trevigiano.

Dopo il filmato dell'esterna, Silvia, anche lei nel programma per il tronista, ha espresso i suoi dubbi su Brando e sulla prosecuzione della sua esperienza sul parterre di Uomini e donne, mentre Raffaella, visibilmente irritata, ha svelato un dettaglio inedito al pubblico. Inizialmente era stata programmata un'esterna con Brando, la corteggiatrice ha visto il suo appuntamento cancellato improvvisamente, senza alcuna spiegazione.

Dopo aver assistito al bacio con Beatriz, la ragazza proveniente da Napoli ha compreso il motivo dietro questa decisione. Raffaella ha accusato Brando di averle comunicato che non apprezzava il suo approccio, giudicandola troppo audace, mentre ha adottato un metro di giudizio differente nei confronti di Beatriz.

La discussione tra il tronista e la sua corteggiatrice si è animata, quando Brando ha detto che in quel momento non sapeva dirle se voleva approfondire la sua conoscenza, Raffaella ha replicato che non era lui a mandarla via ma lei ad andarsene. Maria le ha chiesto di rifletterci, perché al pubblico dispiacerebbe molto se lei abbandonasse il programma. In effetti nell hashtag ufficiale di Uomini e Donne sono in molti a sperare che la corteggiatrice resti, alcuni addirittura sperano che prenda il posto di Brando sul trono.