Uomini e Donne 2024, quando inizia: ecco la data della prima puntata del programma

I numerosi fan di Uomini e Donne possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: il conto alla rovescia per il ritorno del celebre dating show di Maria De Filippi è ufficialmente iniziato. Grazie a un video condiviso dall'account ufficiale del programma, è stata confermata la data di inizio della nuova stagione. Segnate sul calendario il 23 settembre, giorno in cui i riflettori torneranno ad accendersi negli studi della Fascino.

Data ufficiale e nuovi tronisti: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione

Quest'anno, la stagione televisiva ha preso il via in modo inusuale per tutto il team che gravita intorno ai programmi di Maria De Filippi. A settembre, infatti, è stata lanciata una seconda stagione di Temptation Island 2024, dopo il grande successo della prima, andata in onda a luglio. Questo ha causato un ritardo sia per l'inizio di Amici 24 che per Uomini e Donne, a causa del prolungato lavoro di montaggio del materiale registrato presso l'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula.

Dal 23 settembre conosceremo i nuovi quattro tronisti, presentati ufficialmente nelle scorse settimane attraverso una serie di video. Tra loro troviamo Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero, Francesca Sorrentino, già nota al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island 2023, Martina De Ioannon, che ha partecipato a Temptation Island 2024, e Alessio Pecorelli.

Francesca Sorentini è la tronista del programma

Sul parterre del trono over torneranno molti protagonisti della scorsa stagione, come Gemma Galgani, Barbara De Santi e Cristina Tenuta. Tra i nuovi cavalieri, spicca il nome di Mario Cusitore, figura controversa dell'ultima stagione, quando ha corteggiato Ida Platano. Accanto a Maria De Filippi ritroveremo Tina Cipollari e Gianni Sperti, che ricopriranno nuovamente il ruolo di opinionisti.