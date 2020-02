Uomini e Donne: “I problemi di Tina Cipollari ostacolano il programma" per Maria De Filippi

I problemi di Tina Cipollari si riflettono su Uomini e Donne: questo è quello che pensa Maria De Filippi. La versione classica del Trono infatti ha subito rallentamenti, ma la conduttrice assicura che il programma non rischia di essere cancellato.

Stasera parte il serale di Amici 2020 e l'agenda televisiva di Maria De Filippi diventa sempre più affollata. Nei giorni scorsi gli appassionati di 'Uomini e Donne' hanno notato un'inversione di tendenza. Le puntate del 'Trono Classico' sono state momentaneamente sospese a favore di quelle del 'Trono Over'. In rete sono nate molte speculazioni, quello che è certo è che le puntate vengono regolarmente registrate. I fan, complice un calo degli ascolti, temono la cancellazione del programma che ha lanciato tanti personaggi, che oggi ci ritroviamo in reality o come influencer.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del serale di Amici, i giornalisti hanno chiesto a Maria De Filippi se il programma pomeridiano sia a rischio cancellazione. Maria lo ha escluso ma ha aggiunto "Anche per un problema personale di Tina, le registrazioni di Uomini e donne ultimamente sono state un inferno". Naturalmente questa frase non dà molte spiegazioni ma fa nascere solo altre speculazioni. Tina Cipollari, dopo il divorzio da Kikò Nalli, sembrava aver ritrovato la serenità accanto a Vincenzo Ferrara, ma a quanto pare ci sbagliavamo.