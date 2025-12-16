Uomini e Donne oggi: Marcello nel mirino di Maria De Filippi, Tina a Mario Lenti: “Fai proprio pena come uomo”

La puntata odierna di Uomini e Donne è dominata da scontri verbali, emozioni e scelte definitive: dalle polemiche su Marcello alle lacrime di Marina, fino al bacio inaspettato nel trono classico

La puntata di Uomini e Donne di oggi si apre con il caos al centro studio: Marcello finisce sotto accusa per la sua frequentazione tormentata con Tiziana, mentre Marina continua a difenderlo tra le critiche di Tina e l'intervento di Maria De Filippi. Tra lacrime, scontri e versioni contrastanti, arrivano anche chiusure definitive nel parterre over. Nel trono classico, le tensioni esplodono e i corteggiatori di Cristiana mostrano tutta la loro insofferenza.

Le dinamiche del Trono Over del 16 dicembre: Maria De Filippi rimprovera Marcello

Il primo segmento del dating show è dedicato a Tiziana, Marina e Marcello, protagonisti di una frequentazione che continua a far discutere, al loro fianco si siede Giovanni. In un video del post-puntata viene mostrato Marcello mentre recrimina su alcune frasi pronunciate da Tiziana nei suoi confronti.

Nei precedenti appuntamenti del programma, infatti, era emerso che i due avevano trascorso momenti di intimità in albergo, salvo poi assistere all'improvvisa decisione del cavaliere di interrompere la conoscenza. Nonostante questo, Marina - come spesso accade tra le dame - continua a credere che con lei Marcello possa avere un atteggiamento diverso, più rispettoso e coinvolto.

Barbara De Santis

Marcello, dal canto suo, si difende affermando di essere stato provocato da Tiziana, che - secondo il suo racconto - gli avrebbe dato diversi baci a stampo durante la cena, portando poi al passaggio nella stanza della dama. Tuttavia, il cavaliere ribadisce che lì "non sarebbe successo nulla". Una versione che convince poco lo studio e soprattutto Maria De Filippi, visibilmente infastidita dal comportamento di Marcello, che lo invita a moderare i toni e a non scendere troppo nei dettagli, giudicati ormai imbarazzanti.

La situazione degenera ulteriormente con l'intervento di Tina Cipollari, che si scaglia contro Marina per la sua continua difesa del cavaliere. Marina, messa sotto pressione, scoppia a piangere ma senza lacrime, in una scena che sa di déjà-vu e che ricorda dinamiche già viste in molti dating show e reality.

Tina asfalta Mario

Spazio poi a Barbara De Santi, che annuncia di aver chiuso definitivamente con Mario Lenti. Quest'ultimo non prende bene la decisione, ma Barbara è molto chiara: "L'età non c'entra, e nemmeno l'aspetto fisico, su cui col tempo si può lavorare. Evidentemente però non hai avuto quel plus che mi facesse dire che sei l'uomo che vorrei al mio fianco."

Federico Cotugno

Maria De Filippi le fa notare che, secondo Mario, Barbara sarebbe stata influenzata dai giudizi di Tina e Gianni Sperti. Ma la dama replica senza esitazioni: "Assolutamente no. Non sarei nemmeno uscita la prima volta, visto che Tina mi aveva detto: 'Che ci vai a fare fuori con quell'uomo?'". E Tina ha poi aggiunto: "Fai proprio pena come uomo, uno più insignificante e vuoto come Mario non c'è mai stato in questo studio".

Un'altra chiusura arriva da Sabrina Zago, che decide di interrompere la conoscenza con Massimiliano. La dama è convinta che il cavaliere sia interessato a un'altra donna e Massimiliano, è costretto a lasciare lo studio. Solo poche puntate fa era sceso proprio per Sabrina, ma ora sembra che nessun'altra dama sia interessata a lui.

Trono Classico: Ernesto bacia la tronista

Per quanto riguarda il trono classico, Cristiana era uscita in esterna con Simone, ma il loro momento passa in secondo piano quando viene mandato in onda un video di una discussione accesa con Ernesto, culminata in un bacio appassionato in camerino. In studio Federico esplode, dichiarando di essere stanco di inseguire la tronista, arrivando a dire di essersi "rotto i cog.ioni", ma allo stesso tempo afferma di non voler lasciare il programma perché convinto di essere lui la scelta finale di Cristiana.