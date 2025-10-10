Uomini e Donne: Flavio vicino a Nicole, Martina delusa. Nel parterre Over volano baci e scintille

Una puntata ricca di emozioni a Uomini e Donne: Flavio diviso tra Nicole e Martina, mentre nel parterre Over scoppiano nuovi flirt, ritorni inaspettati e baci appassionati al centro studio.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, i riflettori si sono accesi su Flavio, protagonista del Trono Classico, che ha raccontato la sua prima esterna con Nicole. La corteggiatrice, che aveva dichiarato di volersi eliminare se non fosse stata portata fuori, ha accettato con entusiasmo l'invito del tronista.

L'incontro si è svolto su una terrazza panoramica con vista sulla città, in un'atmosfera intima ma priva di gesti romantici eclatanti. Flavio ha spiegato: "Nonostante fossi a mio agio, quando c'è stato l'abbraccio ero un po' più imbarazzato e agitato. Poi non so quello che farò successivamente."

Nicole, ex di Raul Dumistras di Temptation Island 2024, si è detta felice per il momento trascorso insieme: "Sono stata molto contenta che tu abbia organizzato l'esterna. Mi sarei eliminata. Hai superato le aspettative. Sono stata molto bene e quando sono tornata in hotel ti ho pensato."

Il tronista ha confermato che questa è stata l'esterna che gli è piaciuta di più tra quelle fatte finora. Martina ha reagito con stizza alle parole di Flavio: "Tu dovevi ragionare sulle tue sensazioni, hai detto che non era negativo il non sentirsi in imbarazzo, e adesso invece mi fai capire che sia negativo che non ci sia nulla tra noi".

Il tronista Flavio Ubirti

"Non voglio che tu mi dia per scontata. Io adesso faccio un passo indietro. Le aspettative su di te sono cambiate." Flavio ha poi chiarito di aver portato Nicole in esterna perché l'ha colpita dal punto di vista estetico, pur ammettendo di non sapere ancora dove lo porteranno le sue emozioni e i suoi sentimenti.

Il Trono Over tra nuovi interessi, ritorni e baci appassionati

Nel parterre Over, Federico Mastrostefano continua a essere uno dei cavalieri più intraprendenti del momento. Dopo aver conosciuto diverse dame, il tronista ha espresso il desiderio di frequentare anche Barbara De Santi, che non ha escluso la possibilità di un'uscita con lui, dichiarando che "non sarebbe affatto una cattiva idea".

Spazio anche per Alessio Pili Stella, al quale sono scese due nuove dame intenzionate a conoscerlo: il cavaliere ha deciso di approfondire la conoscenza con una di loro, lasciando intendere che il suo percorso è ancora tutto da scrivere.

Grande attenzione anche su Guido, tornato nel programma perché ancora innamorato di Gloria. Dopo l'ennesimo rifiuto da parte della dama, l'uomo ha deciso di voltare pagina e iniziare una conoscenza con Federica, con cui - secondo quanto raccontato in studio - ci sarebbe stato anche un bacio appassionato. Infine, Sabrina Zago ha accettato di conoscere Enrico, arrivato per lei nelle scorse puntate, e ha deciso di lasciarsi corteggiare da alcuni dei cavalieri del parterre, mostrandosi più aperta che mai.