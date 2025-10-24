Uomini e Donne, il nuovo cavaliere Tony sotto accusa: “Era fidanzato fino ad agosto”

Dopo aver attirato l'interesse di Federica, Barbara e Gloria, arriva una segnalazione che mette in dubbio la sua sincerità: Tony avrebbe nascosto una relazione recente.

Tony Scaffidi è uno degli ultimi cavalieri approdati sul parterre del Trono Over di Uomini e Donne e, fin dal suo ingresso, ha subito attirato l'attenzione di diverse dame. In particolare, Federica, Barbara De Santi e Gloria Nicoletti si sono mostrate molto interessate a conoscerlo meglio. Tuttavia, nelle ultime ore una segnalazione diffusa da Lorenzo Pugnaloni ha gettato nuove ombre sul percorso del cavaliere nel dating show di Maria De Filippi.

L'arrivo di Tony e il successo tra le dame

Appena arrivato, l'hair stylist aveva dichiarato che avrebbe voluto conoscere, e baciare, tutte e tre le dame che gli avevano manifestato interesse, ma col passare dei giorni ha deciso di concentrarsi solo su Federica, lasciando momentaneamente da parte le altre due. Una scelta che aveva fatto pensare a un reale interesse, ma secondo la segnalazione in circolazione, le intenzioni del cavaliere potrebbero non essere del tutto sincere.

A quanto pare, Tony non avrebbe detto tutta la verità sulla sua situazione sentimentale. Nella sua presentazione, infatti, aveva raccontato di essere reduce da una relazione importante terminata da tempo, ma la segnalazione arrivata a Pugnaloni sostiene che in realtà fino a questa estate l'uomo fosse legato a una ragazza molto più giovane di lui.

Barbara De Santi era interessata a Tony Scaffidi

L'indiscrezione sul nuovo cavaliere di Uomini e donne

Secondo le indiscrezioni, "Lui era fidanzato fino a fine agosto con una ragazza parecchio più giovane di lui. A Piacenza dicono che l'abbia lasciata proprio per andare a Uomini e Donne, tanto che a metà settembre era già sceso nel programma. Fino a fine agosto c'erano ancora foto di coppia sul profilo della sua ex, con cui stava da più di un anno. In studio, però, Tony ha parlato solo di una storia importante avuta anni fa. Inoltre, pare abbia confidato alle sue clienti (fa il parrucchiere) di voler partecipare in futuro a Temptation Island".

Una segnalazione che, se confermata, potrebbe cambiare la percezione che dame e pubblico hanno di Tony. Non resta che attendere le prossime registrazioni per scoprire se il cavaliere deciderà di chiarire la sua posizione in studio davanti a Maria De Filippi e alle dame del parterre.