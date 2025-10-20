Uomini e Donne : nuovo cavaliere fa discutere, Gemma ancora in lacrime per Mario

Nella puntata del 20 ottobre di Uomini e Donne, il nuovo cavaliere Tony fa subito parlare di sé conquistando l'interesse di tre dame, mentre Gemma Galgani torna al centro dell'attenzione per il suo legame con Mario Lenti. Non mancano tensioni nel parterre over, con scontri accesi tra Marina e Arcangelo e nuove conoscenze che saranno approfondite nelle prossime puntate del programma di Maria De Filippi.

Il debutto di Tony e le lacrime di Gemma

Il pomeriggio si è aperto con la presentazione del nuovo cavaliere del parterre maschile. Il suo arrivo ha suscitato subito interesse tra tre dame: Barbara De Santi, Federica e Gloria Nicoletti. Tuttavia, durante la puntata Tony ha ammesso candidamente che avrebbe baciato tutte e tre le dame, senza farsi nessun problema. L'intervento di Tina Cipollari ha riportato l'attenzione sull'autenticità delle sue intenzioni, l'opinionista ha sottolineato che Tony ha dimostrato di non essere veramente interessato a Barbara Federica e Gloria.

Spazio poi alle lacrime di Gemma Galgani per Mario Lenti. La dama torinese ha continuato la sua conoscenza con il nuovo cavaliere, ma in studio sono emersi dubbi sulle reali intenzioni di lui. Gemma, visibilmente coinvolta, ha espresso il suo affetto per Mario, urlandogli contro perchè non ha la sensibilità giusta per cogliere la sua sofferenza.

Arcangelo del Trono Over

Una dama fugge dal parterre inseguita dalle telecamere

La puntata è proseguita con il ritorno in scena di Arcangelo e Marina, che hanno ripreso a frequentarsi. Durante il ballo tra i due, Gemma è intervenuta, provocando un acceso confronto tra i protagonisti del trono over. Nella discussione è intervenuto anche Alessio Pilli Stella, che ha accusato Marina e Arcangelo di non essere sinceri. La situazione è degenerata quando Isabella ha chiesto a Marina di non urlarle all'orecchio "sembri una pazza." Per tutta risposta la dama ha lasciato lo studio in lacrime seguita dalle telecamere del programma.

Nel Trono Classico Federico lascia il parterre

Guido Ricci è tornato al centro dell'attenzione per la sua nuova conoscenza con Federica. La coppia sembra in sintonia, tanto che Gianni Sperti ha ipotizzato una loro possibile uscita insieme dal programma. Dall'elettrizzante Trono Over si passa allo sbiadito Trono Classico di Cristiana Anania che mette i voti ai corteggiatori sul suo diario. Mentre era al centro dello studio con Ernesto, ha lasciato il parterre per seguire Federico che ha salutato Maria De Filippi e ha deciso di abbandonare, per ora, il programma.