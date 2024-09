Uomini e donne, Martina De Ioannon e Carlo Marini: la verità sul flirt dopo Temptation Island

Ieri è stata annunciata la quarta tronista di Uomini e Donne, e il nome che ha sorpreso il pubblico è stato quello di Martina De Ioannon, una figura già nota agli spettatori grazie alla sua partecipazione all'ultima edizione di Temptation Island durante l'estate. Subito dopo l'annuncio, Carlo Marini, il tentatore con cui Martina aveva stretto un legame nel programma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in una diretta su Instagram.

Le dichiarazioni di Carlo Marini sul rapporto con Martina

Nella clip di presentazione diffusa dai canali social del dating show di Maria De Filippi, la nuova tronista ha parlato brevemente del suo flirt con il ragazzo conosciuto all'interno del docu-reality, accennando al rapporto che si era sviluppato tra loro. Durante il suo percorso nel villaggio dei sentimenti, infatti, Martina e Carlo si erano avvicinati molto, al punto che alla fine dell'esperienza, Martina ha deciso di porre fine alla relazione con il suo fidanzato, Raul Dumitras.

Dopo il programma Carlo e Martina si sono allontanati, il motivo della rottura non è mai stato reso pubblico. Ieri, durante una diretta su Instagram l'ex tentatore ha risposto alle domande dei fan. Carlo ha spiegato che, nonostante gli sforzi, la loro frequentazione non ha funzionato come speravano

Carlo e Martina a Temptation Island

"Ci abbiamo provato. Quando esci da lì, vivi in una sorta di bolla e non sai quanto quella realtà possa durare nel mondo reale. Io ho dato tutto me stesso, ma poi sono state prese delle decisioni. Qualcuno ha scelto diversamente, ed è giusto così. Non parlerò mai male di nessuno, perché è comprensibile. Va bene così, la vita va avanti.", ha detto carlo

Anche Martina, nella sua presentazione come tronista, ha toccato questo tema, riflettendo sulla sua esperienza a Temptation Island: "Ho capito che non amavo più Raul, durante il reality ho sentito nascere una connessione con Carlo e ho deciso di viverla, perché sono una persona molto sincera. Dopo il programma ci siamo scritti e ci siamo visti, abbiamo cercato di far funzionare le cose, ma non è andata come speravamo. Abbiamo capito che non eravamo compatibili. Sono stata io a decidere di chiudere, e ora sono qui, pronta a voltare pagina."