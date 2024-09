Uomini e donne, Mario si presenta come cavaliere: Ida orma è un capitolo chiuso, esterne di Michele e Martina

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne: nella prima puntata della settimana, gli spettatori hanno assistito al ritorno in studio di Mario Cusitore, come già avevamo svelato nelle anticipazioni. Un tronista e una tronista hanno fatto le loro prime esterne. La puntata ha alternato momenti del trono classico con fasi relative al trono over.

Trono Over: un ritorno ed una nuova conoscenza

Mario Cusitore è tornato nel dating show di Maria De Filippi. L'ex corteggiatore di Ida Platano ha fatto ufficialmente il suo ingresso nel parterre nella nuova veste di cavaliere del Trono Over. Dopo essersi presentato, lo speaker radiofonico, punzecchiato da Tina Cipollari, ha precisato che questa volta vuole fare le cose con calma, e ha ballato con Cristina tenendo a specificare: "Ma solo in amicizia".

Nel secondo segmento dedicato al Trono Over, abbiamo visto che nelle puntate precedenti le telecamere e i microfono del programma hanno catturato un dialogo tra Gabriele e Ida. Il cavaliere ha spiegato alla dama che voleva rimandare la cena perché non si sentiva bene, ma subito dopo ha proposto a Sabrina di uscire con lui.

Prima esterna di Martina

Ida ha raccontato a Maria de Filippi che Gabriele ha interrotto la frequentazione per telefono e non ha intenzione di essere sua amica, "non è questo lo scopo del programma". Sabrina, invece, è piuttosto interessata alla sua nuova frequentazione e sembra disposta a concedergli l'esclusiva, ma Gabriele vuole conoscere anche altre donne del parterre.

Le prime uscite dei tronisti

Prima esterna per Michele, il ragazzo di Castellammare, che è uscito con Amal, la quale inizialmente sembrava più interessata ad Alessio, il secondo tronista. Durante l'esterna, Michele ha riempito di complimenti la corteggiatrice, mentre lei si è mostrata curiosa di conoscere il suo lato più profondo. In studio, entrambi hanno spiegato che l'uscita è andata bene, ma nessuno dei due si è precluso la possibilità di conoscere altre persone. La corteggiatrice, infatti, ha detto di voler frequentare anche il tronista romano.

Martina è uscita con il corteggiatore Ciro. I due hanno fatto una passeggiata in bicicletta e hanno parlato di viaggi. Lui le ha chiesto perché lo avesse invitato, poiché nelle occasioni precedenti l'ex di Temptation Island non gli aveva dato l'impressione di essere interessata a lui. In studio, la tronista ha risposto di essersi trovata bene, definendo il corteggiatore "una bella scoperta". L'esterna non è stata particolarmente entusiasmante per il pubblico a casa, ma siamo solo all'inizio del percorso.