Uomini e Donne: Mario rompe ufficialmente il corteggiamento di Ida, Daniele va in esterna

Nella puntata di Uomini e Donne del 2 aprile il Trono Classico è iniziato con un'esterna di Daniele, mentre Mario Cusitore ha minacciato per l'ennesima volta di abbandonare o studio. Nel Trono Over c'e' stata un'accesa discussione tra Tina e Tiziana.

Trono Clasico: Daniele

Uomini e donne: Daniele è andato in esterna con Valery

Daniele Paudice è il protagonista del primo segmento del programma dedicato al Trono Classico. Il tronista è andato in esterna con Valery, che gli fa trovare un quadro di lei che mangia patatine. Daniele nelle precedenti puntate aveva rimproverato lei ed altre corteggiatrici perché sembravano più interessate a mangiare che a conoscerlo.

Nonostante i battibecchi tra i due, alla fine dell'esterna entrambi hanno ammesso di essersi trovati bene e chiudendo la seduta ballando.

Ida Platano

Nel secondo segmento del Trono Classico, gli spettatori hanno assistito alla solita presa di posizione di Mario Cusitore. Per l'ennesima volta il corteggiatore di Ida Platano ha minacciato di lasciare il programma dopo che la tronista non gli ha concesso il ballo, annunciando di rompere ufficialmente il corteggiamento di Ida.

Lo speaker napoletano è stato fermato da Maria De Filippi, che ha svelato il motivo della collera di Ida. La tronista aveva preparato una sorpresa per il compleanno di Mario mentre lui aveva preferito passarlo da solo.

Ida e Cristina

I due si sono chiariti e alla fine Ida ha accettato di ballare con Mario, anche i battibecchi non sono finiti. Subito dopo, infatti, si è acceso un nuovo fronte tra Ida e Cristina che ha affermato che Mario non aveva preso il caffè con lei solo perché non poteva, non perchè non voleva.

Questo ha portato a un'ennesima discussione tra Ida e Cristina, con la tronista che ha accusato la dama di provarci con il suo corteggiatore. Maria ha risposto che Mario si è rifiutato di ballare anche con Renata.

Cristina, smentita dallo stesso Mario, è stata criticata da Gianni Sperti, che l'ha accusata di essere una provocatrice e Maria ha consigliato a Ida di non sentirsi seconda a nessuna.

Trono Over

Angelo e Tiziana hanno smesso di frequentarsi, come ha notato Tina Cipollari che ha colto una conversazione tra i due durante un ballo.

Angelo ha lasciato il suo numero a Cristina, anche se ha specificato di non essere interessato alla dama. Barbara De Santi ha colto l'occasione per difendere Tiziana, sostenendo che dal parterre la si attacca spesso senza motivo.

Tina Cipollari, invece, come sempre si è schierata contro Tiziana accusandola di vittimismo e aggiungendo che, secondo la sua opinione, la dama viene solo a perdere tempo a Uomini e donne perché in realtà ha un uomo fuori dal programma.

La situazione si è placata solo dopo l'intervento di Maria De Filippi che ha provato a mettere ordine nello studio anche se qualcuno ha accusato Aurora di essere la fomentatrice di Tiziana.