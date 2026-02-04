Uomini e Donne: Mario Lenti bacia anche Atlanta, Alessio corre dietro a Rosanna

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, Mario Lenti sorprende tutti con un bacio ad Atlanta, mentre Alessio cerca di recuperare il rapporto con Rosanna. Tra colpi di scena e tensioni, lo studio non si annoia.

Oggi, 3 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, e come sempre tra baci, incomprensioni e colpi di scena, lo studio si è trasformato in un vero e proprio campo di battaglia sentimentale. Mario Lenti è tornato al centro dell'attenzione, pronto a raccontare le sue ultime frequentazioni e a baciare Atlanta, mentre Alessio Pilli Stella e Rosanna Siino hanno regalato al pubblico un confronto da ricordare.

Mario Lenti al centro del Trono Over

Il primo segmento del Trono Over è dedicato a Mario Lenti, protagonista indiscusso della puntata. Il cavaliere racconta dei suoi recenti incontri, soffermandosi in particolare sul bacio con Atlanta, mostrando grande entusiasmo. Resta da vedere se questa conoscenza avrà un seguito... oppure se Mario continuerà la sua maratona di appuntamenti come se fosse un reality a puntate multiple. Nel frattempo, Tiziana decide di chiudere la frequentazione con Mario e manifesta interesse per Mauro, tornato single dopo la conclusione della sua storia con Gemma Galgani nella puntata precedente. Insomma, tra ex e nuovi incontri, il Trono Over sembra più movimentato di un gioco dell'oca.

Alessio Pilli Stella e Rosanna Siino: il confronto

L'attenzione si sposta poi su Alessio Pilli Stella e Rosanna Siino. Tra i due si accende un vivace confronto nato dalla registrazione precedente, perché Rosanna non ha gradito i frequenti riferimenti di Alessio a Giuseppe Molonia e alla loro storia passata. Alessio aveva promesso di contattare Giuseppe, ma poi ha cambiato idea, e Rosanna ha deciso di non prendere il suo numero di telefono. Un piccolo episodio che dimostra come nel Trono Over i fantasmi del passato siano più presenti di quanto ci si aspetti.

Rosanna Siino

Maria De Filippi media la situazione

In studio, la conduttrice interviene per chiarire la situazione e cerca di fare da paciere, prendendo le difese della dama: "Io la capisco. Esci con lei, sono mesi che te lo chiede, c'è un bacio e tu devi chiamare Giuseppe? Lei ti corteggia da mesi! Uscite, vi baciate, e tu dici che devi telefonare a lui?", afferma Maria De Filippi. Alessio ribadisce di non comprendere il comportamento di Rosanna, sottolineando che si conoscono da poco. Dopo l'ingresso di un nuovo cavaliere, Alessio decide di seguire Rosanna fuori dallo studio, pronto a continuare la "partita" tra alti e bassi.

Il ritorno su Mario e il proseguo della saga Alessio-Rosanna

Successivamente, Mario Lenti torna al centro dello studio per incontrare una nuova dama, mentre Alessio e Rosanna riprendono il loro confronto. Alessio ammette di sentirsi infastidito dalle reazioni di Rosanna, mentre lei ribadisce di sentirsi fraintesa e non compresa. La situazione rimane aperta, tra dialoghi tesi e possibili chiarimenti, perché nel Trono Over ogni passo avanti sembra sempre accompagnato da un piccolo passo indietro... o da un nuovo colpo di scena.