Uomini e Donne, Mario Cusitore riconquista Margherita, mentre gli hater fanno piangere Martina De Ioannon

Il dating show Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, torna in onda con nuove emozionanti dinamiche. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5, i protagonisti del programma si confrontano tra amori, delusioni e ripartenze. Oggi, i riflettori sono puntati su Mario Cusitore del Trono Over e Martina De Ioannon del Trono Classico.

Trono Over

La prima parte della puntata è stata dedicata a Mario Cusitore, che nell'episodio precedente era stato lasciato sia da Morena che da Margherita. Quest'ultima, mettendo da parte la rabbia della scorsa settimana, ha dichiarato di aver deciso di ricontattare il cavaliere partenopeo e di dargli una nuova opportunità. È interessante notare che anche Ida Platano, durante la scorsa stagione, aveva concesso a Mario numerose possibilità, con esiti però poco soddisfacenti.

La rottura tra Margherita e Mario era avvenuta quando lei aveva scoperto che il cavaliere aveva avuto rapporti intimi con Morena. Quest'ultima è ancora profondamente arrabbiata con Mario, che in studio ha rivelato dettagli piuttosto intimi del loro incontro. I due avevano consumato in una Smart, parcheggiata davanti a una discoteca, e lei si sarebbe dimenticata le mutandine in macchina. Sebbene la produzione abbia tagliato questi dettagli piccanti, essi erano già emersi grazie alle anticipazioni circolate nelle scorse settimane.

Martina De Ioannon sul Trono Classico

Trono Classico

La puntata è poi proseguita con Martina De Ioannon, al centro dello studio per raccontare la sua esperienza a Temptation Island, dove aveva partecipato insieme a Raul Dumitras. I due si sono lasciati alla fine del docu-reality. Martina ha condiviso le difficoltà vissute dopo il programma, rivelando di aver ricevuto numerosi insulti. "La mia forza non è arroganza, io non sono come mi descrivono", ha affermato la tronista tra le lacrime, rispondendo in particolare a Ciro, che durante la seconda esterna l'aveva accusata di essere presente in trasmissione solo per apparire davanti alle telecamere.

Nella puntata di oggi, Martina ha accusato lo stesso corteggiatore di essere interessato esclusivamente allo show e non a lei. Marina, un'altra protagonista della puntata, ha invece raccontato della sua esterna con Gianmarco. La ragazza ha sottolineato come il suo desiderio di libertà sia stato spesso frainteso, venendo etichettato come libertinaggio. Ha inoltre difeso il suo comportamento a Temptation Island, spiegando che, nonostante il suo avvicinamento a Carlo Marini, non ha mai tradito il suo ex fidanzato: "Avevamo dei problemi, per questo abbiamo partecipato a quel programma", ha concluso Martina De Ioannon.