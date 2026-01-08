Uomini e Donne: Mario bacia Maria, Gemma crolla e Tina lo attacca in studio

Oggi, giovedì 8 gennaio, è andata in onda la prima puntata dell'anno di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi su Canale 5. L'appuntamento ha regalato subito colpi di scena: Mario ha baciato Maria G., piantando Gemma in asso. Nel Trono Classico, Cristiana ha affrontato Ernesto dopo l'ennesima fuga dallo studio, mentre nuovi cambi di corteggiamento e abbandoni hanno acceso il dibattito, confermando un inizio d'anno tutt'altro che tranquillo.

Uomini e Donne: Gemma, Mario e il solito giro sulle montagne russe (senza cinture)

La puntata si apre, neanche a dirlo, con Gemma Galgani, che dopo il presunto avvicinamento con Mario Lenti decide di allontanare Ciro. Una scelta che dura più o meno quanto un ghiacciolo al sole, perché subito dopo arriva la classica doccia fredda. Mario, infatti, nel frattempo ha conosciuto Maria G. e - colpo di scena che ormai non sorprende più nessuno - i due si sono anche baciati. A quel punto Gemma, comprensibilmente ferita, torna al suo posto e scoppia in lacrime (reparto pianti ormai fidelizzato), mentre Tina Cipollari e Gianni Sperti partono all'attacco del cavaliere, accusandolo di essere superficiale.

"Prima di sbilanciarti devi sapere bene cosa provi. L'altra volta hai detto che vedendola a Verissimo hai provato un'emozione. Queste sono le tue parole. Lei si è fatta delle illusioni. Ti sei comportato male." Accuse che Mario ascolta, ma che sembrano scivolargli addosso, perché ribadisce con assoluta tranquillità di non essere innamorato di Gemma. E non contento, decide di rilanciare: accetta di far scendere sul parterre un'altra dama, Laura. Peccato che Laura sembri essere l'unica ad avere un momento di lucidità e abbandona lo studio, lasciando Mario... con un'altra sedia vuota.

Barbara De Santis

Trono Over: Edoardo, Paola e Barbara (che non respira mai)

Nel secondo segmento del Trono Over si parla di Edoardo e Paola. I due hanno cenato insieme, si sono abbracciati con affetto, ma non sono andati oltre. Un dettaglio che scatena l'ennesimo attacco di Barbara De Santi, che anche in queste prime puntate del 2026 continua a parlare senza sosta, mentre Rosanna osserva la scena probabilmente chiedendosi quando arriverà l'intervallo pubblicitario.

Trono Classico: audio, cambi di squadra e fughe strategiche

Nel Trono Classico viene ascoltato un audio di Simone Bonaccorsi che, mentre Cristiana stava discutendo con Ernesto e Federico, si è avvicinato a Sara Gaudenzi per raccontarle cosa si stava "perdendo" Cristiana non uscendo con lui. Un gesto elegantissimo, degno di un manuale su come non corteggiare.

Simone Bonaccorsi

Quando l'audio viene mostrato in studio, Cristiana non ci pensa due volte: licenzia Simone su due piedi. Lui cambia immediatamente squadra e, seguendo le orme di Jakub Bakkour, diventa corteggiatore di Sara, che ormai sembra raccogliere gli scarti sentimentali della collega come se fosse un outlet del trono.

Ernesto se ne va... anzi no

Nella puntata di ieri Ernesto lascia lo studio e Cristiana decide di seguirlo in camerino. Qui la tronista mostra finalmente un po' di carattere: dice chiaramente di essere stufa di vedere i suoi corteggiatori abbandonare lo studio a intermittenza e minaccia che la prossima volta non inseguirà più nessuno. Peccato che poco dopo scopriamo che Ernesto è tornato sul parterre, anche se nessuno aveva mai creduto davvero che il suo abbandono fosse definitivo. Ormai queste uscite sembrano più una pausa caffè che un addio drammatico.