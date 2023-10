Uomini e donne: Maria De Filippi chiede scusa ad Elena: 'Non volevo offenderti'

Il primo segmento di Uomini e Donne dell'11 ottobre è stato incentrato su Elena, la dama del Trono Over, che ha affermato di aver subito un violento attacco mediatico da parte dell'intero studio nelle puntate precedenti. Elena era stata criticata per i baci dati ad alcuni cavalieri con cui era uscita e con i quali aveva poi deciso di interrompere la conoscenza. Nel corso della discussione la stessa Maria De Filippi è intervenuta per chiedere scusa alla donna.

Durante il suo sfogo, Elena si è concentrata principalmente sui commenti degli opinionisti e delle donne presenti in studio, dopo l'uscita con Mauro. I due si sono baciati, ma una volta in studio, la dama ha rifiutato la corte del cavaliere.

Elena ha dichiarato di aver subito un attacco mediatico, nonostante sia arrivata a Uomini e Donne con l'intenzione di mostrarsi completamente. Ha etichettato il bacio con il cavaliere come "una scivolata", attribuendo la responsabilità al contesto. "Gli attacchi mi hanno fatto sentire giudicata", ha continuato, sottolineando che il suo errore derivava dalla sua "umanità e fragilità".

Tina Cipollari ha contrastato la posizione di Elena, dichiarando: "Se definisci un bacio una scivolata, significa che non dai valore al bacio e poi ti concedi a chiunque", ha affermato l'opinionista. "Hai scelto tu di venire qui?", le ha detto Gianni Sperti, l'altro opinionista del dating show.

La discussione è stata troncata da Maria De Filippi che ha voluto scusarsi con Elena per l'attacco mediatico. "Abbiamo criticato il tuo comportamento non tanto per aver baciato due signori, ma piuttosto a causa del blocco di Maurizio", ha affermato la conduttrice che si è scusata anche per aver utilizzato il termine "cavia" in relazione agli esperimenti menzionati da Elena. "Giuro che non era mia intenzione offenderti", ha concluso la conduttrice.